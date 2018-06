"Mijn eigen 'batbunker'... Hoe cool is dat?!" ONDERNEMER KOOPT WO2-RESTANT VOOR VLEERMUIZEN (EN EEN FEESTJE) BART KERCKHOVEN

18 juni 2018

02u23 0 Halle Ontwerp- en aannemingsbedrijf Conversion Works heeft de oorlogsbunker in het gehucht Stroppen gekocht. Het wordt een thuis voor overwinterende vleermuizen, maar niet voor zaakvoerder Tobias Vandenbosch (34) er eerst nog een feestje gebouwd heeft. "Een eigen bunker... Hoe cool is dat?!"

In Halle vindt je meerdere bunkers uit WO2. Ze werden destijds gebouwd in een verdedigingsgordel tegen het Duitse leger, maar door de snelle inval werden ze nooit gebruikt.





Eén van die bunkers, die aan de Joseph Uylenbroeckstraat, werd twee jaar geleden door de overheid te koop aangeboden. "Ik was meteen geïnteresseerd", vertelt Tobias. "Wie kan zeggen dat hij een eigen bunker heeft? En dus besloot ik om met Conversion Works te bieden tijdens de openbare verkoop. Het heeft ons 2.500 euro gekost, maar we zijn nu wel eigenaar van een 'cool' gebouw."





Conversion Works renoveert onder andere oude gebouwen met een historische waarde, om ze zo een nieuwe toekomst te geven. En Tobias vindt dat de bunker perfect binnen dat concept past. "Intussen is gebleken dat de stad van de bunker een vleermuizenverblijf wilde maken", zegt hij. "Die diertjes woonden vroeger op allerhande zolders, maar tegenwoordig zijn die dusdanig geïsoleerd, dat ze er niet langer kunnen overwinteren. Ik vond het dan ook een schitterend idee om van de bunker een vleermuizenverblijf te maken - en voor het bedrijf is het positieve reclame. Ik heb intussen ook al veel bijgeleerd over vleermuizen. Zo blijkt deze bunker geschikt te zijn omdat de dieren het gebouw zeker kunnen waarnemen op zoek naar een plek. Andere bunkers in de buurt kunnen ze niet detecteren. Heel fascinerend allemaal."





Nooit gebruikt

Tobias schakelde zijn mensen in om de grond rond de bunker weg te graven. "Merkwaardige dingen hebben we niet meer gevonden", klinkt het. "De bunker werd dan ook nooit gebruikt. Ik hoorde wel van vrienden dat ze hier in hun jeugdjaren speelden. Mocht ik hier in de buurt gewoond hebben, dan had ik dat zeker ook gedaan. (lacht)"





Conversion Works plaatste intussen twee deuren met gleuven, zodat de vleermuizen vlot in en uit de bunker kunnen. De diertjes kunnen dan dankzij speciale baksteentjes in een holte kruipen. Maar voor ze er overwinteren organiseert Tobias nog een laatste feestje aan wat hij de 'batbunker' doopte. "Het is symbolisch", legt hij uit. "We maken nog één keer lawaai voor we de vleermuizen er rust gunnen." Op zondag 24 juni is jong en oud er dus welkom. Op het programma onder meer een goochel- en muziekshow, en optredens van Fred + Monica en Nele Needs a Holiday. Wie met de wagen komt, laat die best achter aan jeugdcentrum Stroppen.