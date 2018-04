"Met opbrengst materiaal vervangen" ACTEUR DE BUURTPOLITIE GEEFT AFTRAP ACTIE RODE KRUIS MICHIEL ELINCKX

20 april 2018

02u39 0 Halle Rode Kruis Halle hoopt met de jaarlijkse stickerverkoop een deel van het gestolen bedrag te recupereren. Buurtpolitie-acteur Willy Herremans gaf de aftrap van de actie. Naast de stickerverkoop organiseren verenigingen en inwoners steunacties voor het Rode Kruis.

Midden maart sloeg het noodlot toe voor het Rode Kruis van Halle. Dieven plunderden hun lokalen en ziekenwagen. Ze gingen onder meer aan de haal met verschillende reanimatietassen en defibrillatoren - goed voor een buit van meer dan 50.000 euro. Het Halse Rode Kruis liet zijn kop niet hangen en kijkt met goede moed vooruit. Gisteren werd de nationale stickerverkoop op gang getrapt. Erevoorzitster Christiane Kestemont nodigde Willy Herremans, bekend van de VTM-serie De Buurtpolitie, uit. Hij moet de actie een duwtje in de rug geven. De eerste sticker werd verkocht aan burgemeester Dirk Pieters (CD&V) en eerste schepen Marc Snoeck (sp.a). "De integrale opbrengst van onze stickerverkoop gaat naar de aankoop van nieuw materiaal", zegt Kestemont.





Draad oppikken

"De diefstal was een grote kaakslag, maar we willen de draad terug oppikken. De steun van de inwoners is alleszins hartverwarmend. Verschillende verenigingen organiseerden evenementen om onze kas te spijzen. De spoeddienst van Sint-Maria zette een snoep- en koekjesverkoop op poten. Binnen de week was al het snoepgoed uitverkocht. SK Pepingen-Halle organiseert komend weekend een initiatief voor het Rode Kruis. Het is prachtig om de goodwill van de verenigingen te zien." Willy Herremans wil met zijn bekendheid de actie een duwtje in de rug geven en zal zelf mee stickers verkopen. "Christiane is een goede vriendin van mij. Ik twijfelde geen seconde om deze actie te steunen. Het belang van het Rode Kruis mag niet onderschat worden", aldus Herremans.





Volle kracht

Voor hulpdienstverantwoordelijke Luc Dekegel waren het zware weken. Zijn team zorgde ervoor dat het Rode Kruis Halle actief bleef. "We draaien praktisch op volle kracht", vertelt Dekegel. "Nadat het nieuws van de diefstal bekend raakte, mochten we materiaal lenen van omliggende Rode Kruis-afdelingen. De verenigingen en de man in de straat zullen niets merken van de diefstal. Enkel op een aanslag, zoals op 22 maart, zijn we niet voorbereid. Maar de kans dat dat gebeurt, is nihil." Ook Dekegel is verrast door de vele steunacties van verenigingen. Toch vreest hij dat het gestolen bedrag van 50.000 euro niet opgehaald zal worden. "Dat is iets te hoog gegrepen. We gaan proberen om zoveel mogelijk gestolen materiaal terug te kopen. Tot nu toe is er echter niets teruggevonden. Over het gerechtelijk dossier weten we niets. Ik denk dat we het gestolen materiaal nooit meer gaan terugzien." Wie wil kan een bijdrage storten op rekeningnummer BE82 0680 8475 3068 van het Halse Rode Kruis. De komende weken zullen vrijwilligers op verschillende evenementen stickers verkopen. Een sticker kost vijf euro.