"Mensen geloven niet dat ik elke dag pijn heb"

JOHNNY WIL ZIEKTE VAN VERNEUIL BEKENDER MAKEN

08 juni 2018

02u32 0 Halle Johnny Karnier (36) uit Buizingen zag in nauwelijks twee jaar tijd zijn sociale leven volledig in duigen vallen. Door de ziekte van Verneuil, zo luidde de diagnose na een reeks pijnlijke ontstekingen. Met pijn moet hij nog altijd dagelijks afrekenen, maar ook met onbegrip. "Soms kan ik zelfs geen broek verdragen, maar mensen geloven me niet..."

Het zijn bewogen dagen voor Johnny. Een hele week lang wilde en wil hij zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met de gevolgen van Hidradenitis suppurativa (HS), het syndroom dat ook gekend is als de ziekte van Verneuil. Een aandoening waarbij patiënten af te rekenen krijgen met pijnlijke abcessen en ontstekingen, die vaak zo erg zijn dat ze operatief verwijderd moeten worden. Zelf kreeg Johnny de diagnose twee jaar geleden van zijn huisarts. "Hij herkende de symptomen omdat hij al een patiënt had die ook aan de ziekte lijdt", vertelt hij. "Naar schatting zijn er 110.000 Belgen die aan de ziekte lijden, maar toch kent nauwelijks iemand HS. Daarom wil ik er ook over praten."





Job opgegeven

De ziekte heeft een grote impact op het leven van Johnny. "Ik werkte als mecanicien in een garage, maar dat heb ik moeten opgeven", legt hij uit. "Bij mij manifesteren de ontstekingen zich meestal ter hoogte van mijn zitvlak. Twintig keer per dag in en uit een wagen stappen, was te pijnlijk geworden. Dokters moesten al zeven keer abcessen verwijderen en binnenkort wacht een volgende ingreep. Ik heb ook een tweeling van 4 jaar en zij vragen vaak om te gaan fietsen of zwemmen. Maar door al die open wonden is dat het voorbije jaar nog maar één keer gelukt..."





"Patiënten praten ook niet graag over de ziekte", vervolgt Johnny. "Die ontstekingen komen er in de vorm van etterende zweren, en die stinken. Het is een taboe, terwijl er echt wel veel mensen mee te maken krijgen. Het probleem is dat je het zo niet aan mij kan zien, waardoor sommigen zelfs twijfelen aan de ernst van de ziekte. Maar ik kan je verzekeren dat ik veel liever zou gaan werken dan thuis af te zien. Intussen heb ik ook de ziekte van Crohn, een darmziekte die vaak gekoppeld is aan HS. Ik ben al een tijdje in ziekteverlof en wellicht krijg ik binnenkort een invaliditeitsuitkering. Het is dus echt wel zwaar. Er zijn dagen dat ik door de pijn zelfs geen joggingbroek kan verdragen."





Met zijn eigen vzw wil Johnny HS nu bekender maken bij het brede publiek. En omdat er deze week een HS-Week georganiseerd werd, ging hij ook spreken in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle. "Ik doe het ook voor mijn kinderen", klinkt het. "HS is namelijk erfelijk. Vandaag kunnen jammer genoeg enkel de pijnlijke symptomen behandeld worden. Maar als alles beter bestudeerd wordt, is er misschien een betere behandeling mogelijk."





Info op Facebook: 'HS in Belgium'.





