'Mamy' (107) is oudste inwoonster van Zennevallei 02u25 0 Foto Sluys

Juliette Lekime, in Halle beter bekend als 'Mamy' Vanvolsem, werd gevierd voor haar 107 jaar. Ze is al enkele jaren de oudste inwoonster van Halle. Juliette woont thuis, samen met dochter Lutgarde. Ook haar andere dochter Anne-Marie woont in de buurt. Juliette reed tot haar 99 jaar met de auto. Ze kreeg vier kinderen (drie meisjes en één zoon die overleden is), 6 kleinkinderen en intussen 13 achterkleinkinderen. Mamy werd weduwe op haar 49ste. Haar geheim? Veel werken en veel groenten uit de eigen tuin eten.





(SMH)