‘Luie’ man deelt slag uit aan echtgenote WHW

24 december 2018

10u36 0 Halle Een man uit Halle riskeert 4 maanden cel voor partnergeweld. De man deelde op 23 december van vorig jaar een slag uit aan zijn echtgenote.

De reden van zijn razernij? Zijn vrouw had durven zeggen dat hij naar de winkel moest gaan omdat er niets in huis was. Onlogisch was haar opmerking niet want zelf verbood hij haar alleen naar buiten te gaan. Buren hoorden het tumult in de woning en belden de politie. De verdediging ontkent de betichtingen. “Mijn cliënt is de enige verdiener in dat huis. Sinds hij in ons land is toegekomen werkt hij elke dag. Hun relatie zat al even in het slop en hij wilde er een punt achter zetten. Daarom heeft zij dit verhaaltje verzonnen.” Uitspraak op 17 januari.