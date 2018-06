"Laat wagen thuis tijdens Halle-Ingooigem" 09 juni 2018

Wielerwedstrijd Halle-Ingooigem vertrekt op dinsdag 19 juni opnieuw in het centrum van Halle. Het stadsbestuur vraagt dan ook om die dag zoveel mogelijk met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer af te zakken. Wie toch met de wagen komt, kan die best parkeren aan de rand van het centrum, het station, de randparkings en de Welkomstlaan. De renners vertrekken om 12.45 uur, maar om 11 uur al starten de inschrijvingen en worden de renners voorgesteld aan het publiek. (BKH)