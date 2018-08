"Kaatsderby is dood, lang leve het kaatsen" AR BUIZINGEN VOLGEND SEIZOEN NOG DE ENIGE CLUB IN HALLE BART KERCKHOVEN

23 augustus 2018

02u28 0 Halle De laatste kaatsderby van Halle wordt vrijdag op het plein van Amis Réunis (AR) Buizingen gespeeld. Kaatsvereniging Rodenem Cité (KRC) Halle houdt op te bestaan en dus is AR Buizingen de laatste kaatsclub van de stad. "Toch geloof ik in de toekomst", zegt Thierry Dufour van AR Buizingen.

Een decennium geleden waren er in Halle nog vijf clubs, maar die zijn intussen nog verder uitgedund tot twee. Vrijdagavond wuift ook KRC Halle de supporters definitief uit tijdens de Memorial Michel Bellemans. De club houdt eind dit jaar na 91 jaar op te bestaan. "Die wedstrijd moest een jaarlijkse derby worden om zo de overleden schepen Michel Bellemans, die zoveel voor de kaatssport betekende, te herdenken", zegt voorzitter Thierry Dufour "Maar nu KRC Halle stopt is het ook afgelopen met de derby."





Enkele spelers van KRC Halle kaatsen volgend seizoen in Buizingen en zo kan AR Buizingen nog twee ploegen inschrijven voor de competities. "We hebben jarenlang gespeeld om topprestaties neer te zetten, maar nu willen we vooral overleven", zegt Dufour. "Het heeft geen zin om de absolute top te willen halen als je het jaar nadien op de fles gaat."





Tijden veranderen

Secretaris Ward Berckmans treedt de voorzitter bij. "Wie in de kaatswereld een grote sponsor vindt, kan goede spelers aantrekken", zegt hij. "Maar we doen aan dat opbod niet mee. De club is financieel gezond en dat moet zo blijven. We hopen dat we vooral jongens uit de buurt kunnen aanspreken. Voorlopig is er geen probleem."





Overal in België boet de kaatssport aan populariteit in. Volgens Thierry is de oorzaak niet ver te zoeken. "De tijden zijn veranderd, maar de sport is niet mee geëvolueerd", zegt Dufour. "Een kaatswedstrijd duurt al snel een paar uur en is niet flitsend genoeg voor de jeugd. De jongeren hebben ook zoveel keuze tegenwoordig. Dan wordt het natuurlijk moeilijk om nieuw talent aan te trekken. We hebben ook al even geen jeugdwerking meer."





Hoofddoel van de club: het kaatsen laten voortbestaan. "Daarom zal er op het plein van KRC Halle verder gespeeld worden. Onze tweede ploeg zal daar voortaan aantreden. Ik hoop dat we in het park van Buizingen dan weer ook nog vele jaren mogen genieten van goede kaatswedstrijden. Ons plein hoort bij de mooiste van Vlaanderen. Alleen al daarom mag het hier niet verloren gaan."





Derby

Wie van de kaatssport wil proeven kan vrijdag om 18 uur kijken naar de derby van KRC Halle tegen AR Buizingen op het kaatsplein van AR Buizingen naast het Gemeenteplein.