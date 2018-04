"Jongeren warm maken voor processie" 'MARIAAL DEEL' KRIJGT COMPLETE MAKE-OVER MICHIEL ELINCKX

21 april 2018

02u48 0 Halle De Mariaprocessie zal op zondag 20 mei - Pinksteren - in een vernieuwde vorm door het centrum van Halle trekken. Het parcours werd aangepast, maar vooral het 'Mariaal deel' kreeg een complete make-over. "Geen levensverhaal meer, maar actuele thema's", klinkt het.

De Mariaprocessie is het tweejaarlijkse hoogtepunt van bedevaartmaand mei. Duizenden gelovigen trekken dan naar de Sint-Martinusbasiliek om er te bidden aan het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Halle. De editie 2018 staat in het teken van onder meer het jubileum: 750 jaar Mariadevotie in Halle.





"We willen er een toegankelijke processie van maken", zegt Bart De Schrijver, secretaris van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle. "Iedereen moet een aangename dag beleven. Enkel op deze manier kunnen we dit unieke erfgoed in stand houden. De Mariaprocessie bestaat uit drie grote delen. Het historische deel, waarin het belang van Maria in de geschiedenis van onze stad op een kleurrijke manier uitgebeeld wordt, blijft relatief ongewijzigd." Maar het Mariaal deel krijgt wel een volledige make-over. Tot de vorige editie werd hier het leven van Maria uitgebeeld, maar daar wijkt het Broederschap nu van af. "We hebben het volledig herwerkt", knikt De Schrijver. "De actuele, maatschappelijke vraagstukken - zoals vluchtelingen, ecologie en vrede - worden op een moderne manier gepresenteerd, maar wel door een 'Mariale bril'. Praalwagens zullen door de stad rijden en de onderwerpen op een originele manier uitbeelden. We hopen op deze manier de jongere generaties warm te maken voor de processie. Tot slot staat het laatste deel volledig in het teken van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Halle. Het beeld wordt plechtig doorheen de stad gedragen en voor het eerst nemen we ook het Heilig Sacrament mee."





Koningspaar

De Mariaprocessie wordt afgesloten met een eucharistieviering in openlucht. Er wordt gerekend op enkele opmerkelijke gasten. "Kardinaal Jozef De Kesel zal van de partij zijn", aldus De Schrijver. "Voorts hebben we ook Koning Filip en Koningin Mathilde uitgenodigd, maar tot op heden hebben we nog geen antwoord gekregen van het koningspaar. Het zou mooi zijn mochten ze toezeggen, want vijftig jaar geleden waren Koning Boudewijn en Koningin Fabiola ook aanwezig."





De Broederschap sleutelde ook aan het parcours van de processie, dat nu meer rusthuizen zal passeren. "Dan kunnen ouderen die niet meer zo mobiel zijn ook genieten van dit stukje erfgoed. De twee tribunes staan aan de Monseigneur Senciestraat en op het Oudstrijdersplein."





Er worden ook nog figuranten gezocht, van alle leeftijden. Wie interesse heeft, kan terecht op www.mariaprocessie.be. De processie zelf vertrekt om 15 uur.