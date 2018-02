"Je kon Benny alles vragen" TECHNICUS PAUL SEVERS OVERLEDEN NA HARTFALEN BART KERCKHOVEN

21 februari 2018

02u29 0 Halle Benny 'Benito' De Roock is op 57-jarige leeftijd overleden na een hartstilstand. De man was veertien jaar technicus en chauffeur van Paul Severs, maar hij was ook een van de pioniers die begin jaren tachtig aan de wieg stonden van Radio Pajottenland. "Ik mocht Benny alles vragen", vertelt Paul Severs aangeslagen.

Benny De Roock overleed maandag in het ziekenhuis in Aalst. Hij werd een tijdje geleden al geopereerd aan het hart, maar kreeg af te rekenen met complicaties. Zijn hart begaf het uiteindelijk kort na de middag. De dood van Benny kwam bij veel van zijn vrienden hard aan. "Benny was een doodbrave man die voor iedereen klaarstond", vertelt presentator Marc Huylebroeck.





"Als technicus leverde hij topwerk. Onder andere voor onze Priet Praat-show deden we een beroep op hem en niets was hem te veel. Hij reed voor ons heel Vlaanderen rond om de installaties te plaatsen en op te halen. Op oudejaarsnacht reed hij zo nog naar Antwerpen waar ik een show had. Hij mocht toen geen zware dingen meer dragen maar hij stond er wel. Eind vorig jaar gingen we samen naar het optreden van Christoff in de basiliek in Halle. Van de Vlaamse muziek kon hij ontzettend genieten. Twee weken geleden bezocht ik hem nog in het ziekenhuis. Hij had zeker nog toekomstplannen, maar het was hem jammer genoeg niet meer gegund. Benny was een man met een hart van goud. Behalve een kei in zijn vak gewoon ook een topkerel. Hij was ook goedlachs. Jaren geleden reed hij rond in Fiat Panda. Dan stapte hij uit en lachte hij dat hij 'daar was in zijn koekendoos'. Met iemand als Benny in de buurt was het gewoon plezant."





De Vlaamse muziek promootte Benny zelf begin jaren tachtig bij Radio Pajottenland. Onder zijn radionaam 'Benito' interviewde hij heel wat artiesten in de studio. "Hij was één van de pioniers bij de zender", herinnert Huylebroeck zich. "Benito hoorde niets liever dan goede Vlaamse muziek en interviewde met veel plezier de artiesten."





Gezonder gaan leven

Zo kwam hij ook in contact met Paul Severs. Later trok Benny met hem van zaal naar zaal. "De installatie die Benny meebracht was van een topmerk", zegt Paul. "Hij leverde gewoon kwaliteit. Veertien jaar lang was hij mijn technicus en mijn chauffeur. Toen de film 'Firmin' uitkwam reed hij vijf jaar lang bijna elke dag met mij naar optredens. Benny combineerde dat werk met een job als technicus in cultureel centrum Westrand in Dilbeek. Ik vroeg me vaak af waar hij al die energie haalde, maar hij deed dat zo graag. Mijn fans leerden hem zo ook kennen. Voor mij was Benny een hele goede vriend. Hij was bescheiden, maar zo belangrijk in mijn leven. Ik kan het zelf nog niet vatten dat hij er niet meer is. Benny leefde de voorbije maanden gezonder. Hij stopte met roken, ging vaak fietsen en verloor zo ook enkele kilo's. Net voor hij die zware operatie moest ondergaan kwam hij nog op bezoek. Hij wilde mijn vrouw Paulette nog even een hart onder de riem steken tijdens haar ziekte. Zelf ging hij er niet te diep op in, maar ik denk wel dat hij toen besefte dat hem een zware operatie te wachten stond. Maar Benny wilde ons daarmee niet lastigvallen. Hij wilde ons sparen terwijl hij zelf moest vechten om gezond te worden."