“Ik wil de meisjes van toen nog eens terugzien” ‘Sympathieke Egel’ Henriette (84) organiseert reünie voor ‘haar’ gidsen Bart Kerckhoven

18 december 2018

16u19 0 Halle Henriette Teurlings (84) wil bijna zestig jaar nadat ze de scouts-gidsen van Halle verliet de vriendinnen van toen op een reünie samenbrengen. Ze lanceert een oproep en de eerste reacties stromen binnen. “Mijn scoutsjaren waren onvergetelijk”, zegt ze. “Het is dan ook hét moment om al die mensen nog eens terug te zien.”

Henriette sloot zich in volle Tweede Wereldoorlog aan bij de Gidsen van Onze-Lieve-Vrouw van de Vreugde. De uitvalsbasis van de groep was toen het lokaal onder de Sint-Rochuskerk. “We mochten van de Duitsers zelfs ons uniform niet dragen”, zegt ze over die oorlogsjaren. “De afdeling in Halle bestond nog maar een paar jaren. Het waren twee dochters van dokter Ghesquière die de gidsen opgericht hadden. Ook Annie Colruyt heeft er zich destijds fel voor geëngageerd. Ik heb er uiteindelijk heel mijn jeugd beleefd. Ik herinner me nog mijn eerste kamp in 1946 in Profondeville. Op mijn elfde ging ik over naar de gidsen en nadien werd ik assistent. Ik heb mijn carrière afgesloten als groepsleidster in de jaren vijftig. In 1959 ben ik er dan mee gestopt. Ik bouwde mijn leven op en zo bleef er geen tijd meer over voor de gidsen.”

Maar bijna zestig jaar later wil Henriette de meisjes van toen eens terugzien. “Ik ben 84 jaar”, zegt Henriette die in haar gidsenjaren als ‘Sympathieke Egel’ door het leven ging. “Zoveel tijd rest me hier niet meer en dus is het nu of nooit. De gidsen van toen zullen intussen allemaal ook al grootmoeders zijn. Met sommigen van hen heb ik al die jaren contact gehouden maar er zijn er ook veel die ik sindsdien niet meer gezien heb. Intussen heb ik al een oproep gelanceerd en ik kreeg al heel wat reacties. Zelfs aan de Belgisch Kust weten ze van de reünie want ook daar hebben ze de boodschap al ontvangen. Mensen bedanken me nu al voor de organisatie van de bijeenkomst. Ik kijk er zelf enorm naar uit.”

De meisjes van toen die naar de reünie komen zullen hun scoutsjaren dankzij Henriette echt herbeleven want de groepsleidster van de gidsen heeft een uitgebreid archief met foto’s van haar jaren bij de jeugdbeweging. Ze is namelijk de dochter van de bekende fotograaf Gerard Teurlings. “Mijn vader nam veel foto’s van onze groep”, weet Henriette die zelf de zaak overnam van haar vader. “Mijn zus en ik hadden op de kampen en activiteiten van de gidsen ook altijd een fototoestel mee en dus zijn er heel wat leuke foto’s die ik op de reünie kan tonen. Ik wil er graag een kleine tentoonstelling van maken. Andere leden die nog foto’s hebben van de kampen en de feestjes mogen die natuurlijk ook zeker meebrengen.”

Wie tijdens de jaren van Henriette bij de gidsen zat in Halle en graag iedereen wil terugzien kan Henriette een seintje geven voor 4 januari. Op woensdag 16 januari is de bijeenkomst gepland om 14 uur in de cafetaria van woonzorgcentrum Sint-Augustinus op de Monseigneur Senciestraat 4 in Halle. Henriette kan bereikt worden op 02/356.50.31 en henriette.teurlings@telenet.be.