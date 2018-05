"Ik wacht niet tot u iemand doodrijdt" 16 mei 2018

02u39 0 Halle "U bent een verkeersterrorist die rondrijdt met een bommengordel." Om maar te zeggen dat politierechter Johan Van Laethem niet mals was voor een man die nu al voor de tiende keer veroordeeld werd voor rijden onder invloed van alcohol.

Deze keer moest V.E. zich verantwoorden nadat hij eerst weigerde om te stoppen voor de politie, en vervolgens ook geen adem- of bloedtest wilde toestaan. Hij werd onlangs nog veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en tekende vanuit de gevangenis verzet aan. Maar op enig begrip van de politierechter hoefde hij niet te rekenen. "Nu u enkele weken in de cel gezeten heeft, beseft u plots dat er wat moet veranderen", haalde Van Laethem uit. "Maar u kan niet eens aantonen dat u op de goede weg bent. Ik wacht niet tot u iemand doodrijdt. Als u een mildere straf wilt, dan moet u eerst de bewijzen op tafel leggen."





De advocate van de man verklaarde dat hij inderdaad een alcoholprobleem had, maar dat hij zijn leven wilde beteren. De politierechter besloot uiteindelijk om de zaak toch uit te stellen, zodat de advocate en de beklaagde de nodige bewijzen van zijn vooruitgang kunnen voorleggen. Intussen blijft hij wel in de cel. (BKH)