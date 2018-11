“Ik doe niets verkeerd maar word wel geïntimideerd” Opticien eist excuses van stadsbestuur na brief over klacht tweetalige reclame Bart Kerckhoven

22 november 2018

17u41 3 Halle Opticien Celia Cerulus is boos op het stadsbestuur van Halle nadat ze een brief kreeg met de vraag om enkel Nederlandstalige reclame te verspreiden. Aanleiding was een klacht die de stad ontving over een flyer van GrandOptical die in twee talen in Halle gebust werd. “Die brief is erg intimiderend”, zegt Celia. “Ik eis excuses want wettelijk doe ik niets verkeerd.”

Celia baat sinds juli vorig jaar zelfstandig de GrandOptical-verstiging aan de Maandagmarkt uit. Tien dagen geleden viel er een brief van het stadsbestuur in de bus nadat er in Halle een tweetalige flyer van de keten verspreid werd. “Toevallig op dezelfde dag bracht de postbode ook een ongefrankeerde enveloppe binnen met de bewuste flyer waar een sticker op gekleefd zat met de mededeling ‘Halle = Vlaams’”, zegt Celia. “Maar ik was het meest geschokt door de brief die het stadsbestuur me stuurde. De toon die het bestuur aanslaat is erg intimiderend. Ze vragen me om maatregelen te treffen om er voor te zorgen dat in Halle enkel Nederlandstalige reclame verspreidt wordt maar zo dwingen ze me om een politiek standpunt in te nemen en dat wil ik niet. Men had beter eerst de persoon ondervraagd die de klacht indiende.”

Celia koos er bewust voor om de reclame in twee talen te verspreiden. “Bovendien staat de tekst er eerst in het Nederlands op en er onder in het Frans. Ik heb er geen enkel probleem mee dat de stad over het Vlaams karakter van Halle waakt maar het is de manier waarop dat voor mij niet door de beugel kan. In mijn winkel vind je nergens Franstalige opschriften en ik spreek de klanten eerst aan in het Nederlands. Maar het is wel een feit dat dertig tot veertig procent van mijn cliënteel Franstalig is. Ik wil die ook bereiken met de publiciteit. Daar hoeft niemand iets meer achter de zoeken. Ik ben zelf in twee talen opgevoed en iedereen is er hier welkom, of ze nu Frans of Nederlands spreken.”

Celia is zo kwaad over de brief dat ze zelfs bij Unia, de instelling die discriminatie bestrijdt, klacht wilde indienen. “Maar omdat dit vooral over de taalwetgeving gaat kunnen ze mijn klacht niet aanvaarden”, zegt ze.

De opticien wil het er wel niet bij laten en eist zelfs excuses van het stadsbestuur. “Ik mag hier perfect publiciteit in twee talen laten rondsturen”, zegt ze. “Wettelijk is dat perfect mogelijk en dus moeten ze me niet vragen om het anders te doen. Ze willen het stadscentrum laten herleven maar dan moeten ze de winkeliers ook de kans bieden om hun winkel in het Nederlands en het Frans te promoten. Anders gaan we net klanten verliezen.” Schepen van Vlaams beleid Marc Snoeck (Sp.a) was vandaag telefonisch niet bereikbaar voor commentaar. Het stadsbestuur van Halle stuurt al enkele jaren brieven naar bedrijven en handelaars die publiciteit en folders in het Frans verspreiden.