“Ik ben blij dat we die TGV in een tunnel gekregen hebben” Burgemeester Dirk Pieters neemt na dertig jaar afscheid van de politiek Bart Kerckhoven

17 december 2018

18u34 0 Halle Dirk Pieters (CD&V) beleeft dinsdagavond zijn laatste gemeenteraad als burgemeester van Halle. Hij besloot op 14 oktober om een punt achter zijn politieke carrière te zetten. Die loopbaan duurde dertig jaar, waarvan 24 jaar als burgemeester van Halle. De stad veranderde van aanzicht onder het bewind van burgemeester Pieters. “Maar alle beslissingen werden genomen in het belang van de stad”, zegt Pieters.

Dirk Pieters ontvangt ons in zijn kantoor in het stadhuis met uitzicht over het Oudstrijdersplein. Op een tafel staan al enkele mappen klaar om mee te nemen. De burgemeester maakt de kasten leeg. Een nog grotere stapel staat op de grond, klaar om weggegooid te worden. “Ik heb me voorgenomen niet te veel mee te nemen”, excuseert de burgemeester zich voor de stapels. “Maar ik moet er toch tijd voor maken om wat te sorteren.”

U oogt ontspannen. Heeft dat met het nakend afscheid te maken?

“Ik vermoed van wel. Dit is het einde van een legislatuur. Dan liggen er al geen zware dossiers meer op tafel. Ik heb nog enkele vergaderingen maar ik kan inderdaad ontspannen de rit uitdoen. Ik heb de voorbije dagen zelfs de achterstand in mijn mails ingehaald. Dinsdagavond is er een laatste gemeenteraad en vrijdag staat al het laatste college op de agenda. Ik blijf werken tot 31 december maar op het college ga ik ook niet meer het hoge woord voeren.”

Hield U voor zondag 14 oktober rekening met een politiek afscheid?

“Vooraf had ik verschillende scenario’s in mijn hoofd. Daarbij was ook een scenario waarbij ik een stap opzij zou zetten als zowel ik als CD&V zou verliezen. Ik heb door die beslissing ook de politieke verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. Ik kon vragen om aan te kunnen blijven, zelfs in de nieuwe coalitie, maar dat zou de hele idee van vernieuwing ook te niet gedaan hebben. Zelf zag ik het ook niet zitten om als schepen onder een volgende burgemeester te functioneren. Dat zou niet gewoon niet werken. Maar CD&V heeft met Dieuwertje (Poté, nvdr.) en Pieter (Busselot, nvdr.) twee jonge mensen die als schepen kunnen groeien. Deze beslissing is de juiste.”

24 jaar geleden werd U burgemeester van Halle. Ik neem aan dat U destijds even moest wennen aan die job?

“Voordien was ik zes jaar schepen. Met onder andere openbare werken en ruimtelijke ordening kreeg ik meteen heel wat werk. Die eerste jaren trok ik mee naar het kabinet van minister Jean-Luc Dehaene om er voor te ijveren de geplande TGV-lijn ondergronds te krijgen. Dat is ons onder andere met de hulp van ingenieur Moussiaux gelukt. De manier van werken was wel helemaal anders. Van mails versturen was nog geen sprake. Ik herinner me nog goed dat ik zelf de teksten schreef voor ons infoblad Info Halle en dat we dat blad zelf opmaakten. Vandaag werken er op onze communicatiedienst alleen al zes mensen. Het is maar één voorbeeld van hoe de diensten geëvolueerd zijn.”

Als nieuwe schepen heb ik ooit gedreigd om op te stappen omdat het Sint-Mariaziekenhuis niet zou mogen bouwen aan de Grote Weide. Het was de enige keer in die dertig jaar dat ik dat gedaan heb.” Burgemeester Dirk Pieters (CD&V)

Wat vindt u de belangrijkste realisaties in al die jaren?

“Dat de TGV in Halle ondergronds rijdt is zeker belangrijk geweest. Mochten we niet blijven doorduwen zijn dan keken we op een lang ijzeren gordijn dat de stad in twee splitste. De gevolgen hadden groot geweest. Ook de verhuis van het Sint-Mariaziekenhuis is een goede zaak geweest voor de stad. Het ziekenhuis kon niet in het centrum blijven en zo kwam een nieuwbouw aan de Grote Weide op het voorplan. De plannen dreigden in het water te vallen door protest en toen heb ik als nieuwe schepen zelfs gedreigd om op te stappen als er geen medewerking kwam van de collega’s. Jaren later is deze keuze toch de juiste gebleken. Het ziekenhuis kon verder uitbreiden, biedt een dienstverlening aan de inwoners en stelt intussen 900 mensen te werk. Ook de aanleg van de industriezone Dassenveld was belangrijk. Colruyt kon er het bedrijf uitbouwen en zo maakten in de stad de oude gebouwen plaats voor nieuwe woongelegenheden. Ruimtelijke ordening blijft enorm belangrijk voor een stad. Anders kan je die herschikkingen niet doen. Maar ik vind ook dat ik in al die jaren het sociale aspect nooit vergeten ben. Met het college hebben we altijd gekozen om in het OCMW voldoende te investeren zodat ook sociaal zwakkeren geholpen konden worden. De stad heeft ook een warm imago gekregen. November is al jaren de Wereldmaand met veel activiteiten en we steunen ook graag initiatieven zoals Toernee Mondialle. Dat zijn ook zaken die ik belangrijk vind.”

De komende jaren zal Halle wel nog meer veranderen.

“Sommige beslissingen die al een tijd geleden genomen zijn worden inderdaad pas binnenkort uitgevoerd. Zo is de volledige modernisering van het Kanaal Brussel-Charleroi een dossier waar we een win-winsituatie creëren door de bouw van de Zuidbrug. De mobiliteit in Halle zal er op vooruitgaan. En er is ook het dossier van de ondergrondse parkings. Dat heb ik altijd ter harte genomen. Het biedt kansen om bovengronds de omgeving anders in te vullen. Als je in dit kantoor uitkijkt over het Oudstrijdersplein dan zie je vandaag nog allemaal auto’s parkeren. Ik geloof echt wel dat in de toekomst dat kan veranderen. Door ondergronds te laten parkeren kan je het leven van je inwoners veel aangenamer maken. In de stad zijn er heel wat nieuwe mensen komen wonen die we dus ook ruimte wilden geven. De voorbije jaren zijn er zo heel wat plannen opgemaakt voor projecten die nu gerealiseerd worden. Voorbeelden zijn er genoeg. Waar ooit Colruyt zat staan nu mooie appartementen, Nederhem krijgt vorm en intussen is ook de site van PCB aan het station een mooi wooncomplex geworden. Halle is dan ook ten goede veranderd en de beslissingen die ik nam heb ik altijd genomen in het belang van de stad.”

Op 31 december stopt het voor U. Wat brengt de toekomst?

“Ik dacht opnieuw de draad op te pikken bij het Federaal Planbureau maar ik heb er uiteindelijk voor gekozen om met pensioen te gaan. Het komende jaar trek ik me wel terug uit het openbare leven. Ik ben niet van plan om bestuursvergaderingen bij te wonen of overal op te duiken. Ik zet even een stap achteruit. Ik kijk er vooral naar uit om wat meer te lezen. Zo wil ik eindelijk het nieuwe boek over het Hallerbos grondig lezen en me ook verdiepen in wat er verschenen is over de Sint-Martinusbasiliek. Daar kan ik binnenkort echt de tijd voor nemen. Er ligt nog een boek over Bach en Beethoven klaar. Dat wil ik lezen en elk muziekstuk dat aangehaald wordt eerst beluisteren en dan verder lezen. Ik hoop ook nog heel wat reizen te maken. Israël en Palestina zijn de volgende reisbestemmingen en daar wil ik me ook eerst over ‘inlezen’. Het gebeurde vroeger te vaak dat ik tijdens een city trip op het vliegtuig pas kon lezen over onze bestemming. En behalve lezen en reizen zijn er thuis nog genoeg andere dingen te doen. We willen zonnepanelen plaatsen, denken na over de aanschaf van elektrische fietsen en ik wil wat meer tuinieren. In een zwart gat komt ik dus zeker niet terecht.”