"Hoe meer kritiek, hoe groter onze populariteit" Personeelsdirecteur op rust speelt commissaris in 'De Buurtpolitie' WIM DE SMET

24 maart 2018

02u27 0 Halle In de VTM-reeks De Buurtpolitie kruipt hij elke dag in de huid van commissaris Roger Berckmans, maar in het echte leven is Willy Herremans (67) een sympathieke personeelsdirecteur op rust die leeft voor zijn grote passie. En dat is: acteren. "Omdat ik niet goed genoeg was om als muzikant mijn brood te verdienen, ben ik toneel gaan spelen. Ik wou absoluut op een podium staan."

Willy Herremans is geboren en getogen in Halle, de carnavalsstad van onze provincie. Maar carnaval en Willy, dat lukt niet. "Ik ben geen bierdrinker, dus kan ik daar weinig gaan doen", lacht hij. "En ik heb ook last van claustrofobie. Als ik die mensenmassa op de Grote Markt zie staan, krijg ik het ongemakkelijk. Het angstzweet breekt me dan uit. Als ik naar een winkel trek en er staat te veel volk, dan ga ik weer naar buiten. In de bioscoop check ik eerst waar de nooduitgangen zijn. Als er iets gebeurt, wil ik weten hoe en waar ik weg kan. Als ik theater speel, zitten er ook veel mensen in de zaal, maar op een podium ken ik wel de vluchtwegen (lacht)."





Hoe ben je in die theaterwereld terechtgekomen?

"Ik heb mijn hele leven gewerkt als personeelsdirecteur bij koerierbedrijf DHL. Eigenlijk ben ik de meest trouwe en loyale medewerker geweest. Ik heb nooit een andere werkgever gehad. Na mijn dagtaak was theater mijn uitlaatklep. Als personeelsdirecteur is het plezant om mensen aan te werven. Maar werknemers ontslaan, dat is al veel minder aangenaam. Dankzij het theater kon ik die problemen vergeten. Ik ben begonnen bij toneelkring De Volharding in Halle, maar al snel kwam ik in Aalst terecht, bij PACT. Dat staat voor Progressief Aalsters Collectief Theater. We hebben een eigen zaal en spelen wel vijf producties per jaar."





Toch ben je eerst nog muzikant geweest?

"Klopt. Ik speelde synthesizer en orgel en begeleidde Paul Severs en Willy Sommers, die mijn schoonbroer is geweest. MIjn ex-vrouw is de zus van Willy. Maar ik wou mijn werk niet opzeggen om beroepsmuzikant te worden. Dus ben ik in De Kleine Academie (Luc De Smet) in Brussel een theateropleiding van drie jaar gaan volgen. Dat was in 1985. Intussen ben ik al meer dan 30 jaar acteur."





Hoe is VTM bij jou terechtgekomen?

"Alle leden van de vaste cast van De Buurtpolitie hebben gewoon auditie gedaan. Ik denk dat er meer dan 2.000 mensen aan deelgenomen hebben. Nu zijn we met 12 acteurs, maar in oktober 2013, toen we startten met de opnames, waren we maar met 8."





De Buurtpolitie is een druk bekeken programma, maar krijgt wel veel kritiek van zogenaamde kenners.

"Ik heb me altijd afgevraagd waarom die kritiek zo fel was. Wat is er verkeerd aan om een amateur-acteur in een reeks te laten meespelen? Iemand moet me dat toch eens uitleggen. Een deel van mijn collega's is beroepsacteur, maar bij de anderen zit zowel een politieman als een graficus. En ik ben een oude personeelsdirecteur, die ook nog rechter in Sociale Zaken bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank in Brussel is. Toch halen we elke avond een half miljoen kijkers. Sommigen lachen misschien wel met ons, maar hoe meer het programma in de grond geboord wordt, hoe groter de populariteit is. Ook onze film is een kaskraker. De gewone mensen vragen zich niet af welk diploma een acteur heeft. Integendeel, zij willen in hun eigen dorp ook zo'n commissaris als Roger Berckmans (lacht)."





De rol van commissaris Berckmans is je op het lijf geschreven. Hoe reageren de kijkers als ze je in het echt ontmoeten?

"Het is leuk dat ik een personage speel dat graag gezien is door het publiek. Als je de rol van slechterik moet brengen, is dat een andere zaak. Het verbaast me ook hoe ver kijkers meegaan in de verhalen. Een tijdje geleden werd ik in een aflevering omvergereden door een auto en de dader pleegde vluchtmisdrijf. Er waren toen kijkers die het verschil niet zagen tussen de fictie en het echte leven. Ze vroegen aan mijn broer hoe het met mij zat na mijn ongeval. Mijn broer belde me in paniek om te vragen wat er gebeurd was (lacht). Dat is eigenlijk wel grappig, maar ik kan het ook heel goed plaatsen. Mijn personage kreeg in een aflevering ook te maken met een zware allergie. Nadien kwamen de mensen me vertellen over hun eigen allergieën."





Waar lig je zoal wakker van?

"De wereldproblemen, Noord-Korea bijvoorbeeld. Het hoge aantal zelfmoorden bij jonge mensen. Het beleid van president Trump. Over het algemeen vind ik de wereld vandaag niet meer zo mooi als vroeger. Die van vroeger kende veel meer plezier. Het leven is vandaag vooral jachtig en inhoudsloos geworden."





Welke droom wil je nog realiseren?

"In 2016 heb ik mogen meespelen bij Toneelhuis in Antwerpen, met Guy Cassiers als regisseur. Ik speelde er samen met bekende acteurs als Kevin Janssens, Nico Sturm, Tom Dewispelaere en Katelijne Damen. Ik kreeg er een klein rolletje, maar toch was dat voor mij het orgelpunt van mijn acteercarrière. We zijn toen ook op tournee geweest in Vlaanderen en Nederland. Als ik echt mag kiezen, zou ik dat graag nog eens overdoen."