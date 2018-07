"Hij blijft met voeten op de grond. Ook nu" OEH-VOORZITTER FIER OP WERELDKAMPIOEN JONATHAN SACOOR BART KERCKHOVEN

17 juli 2018

02u33 0 Halle Met Jonathan Sacoor (18) heeft atletiekclub Olympic Essenbeek Halle (OEH) voor het eerst in de geschiedenis een wereldkampioen in de rangen. Voorzitter Jean-Pierre De Staercke is trots op de prestatie van de tiener. "Jonathan blijft met beide voeten op de grond en dat siert hem", zegt De Staercke.

Sinds vrijdag kent de hele atletiekwereld Jonathan Sacoor. Hij liep op de 400 meter naar de wereldtitel bij de juniores. Niemand in België deed het hem ooit voor. En daar zijn ze bij atletiekclub Olympic Essenbeek Halle enorm trots op want de tiener is al jaren kind aan huis op de piste waar de clubleden trainen in het provinciedomein in Huizingen.





"Hij is de eerste in de clubgeschiedenis die een wereldtitel behaalt", weet De Staercke. "Het is een unieke prestatie. Jonathan doet al sinds zijn zesde aan atletiek op de club. Hij werkte met verschillende trainers en bleek al snel heel veel talent te hebben. Maar al die jaren bleef hij ook onze club trouw. Jonathan is iemand die met beide voeten op de grond staat. Hij blijft bescheiden en zal ook nu zeker niet zweven. Dit titel is hem dus zeker gegund."





Jonathan had net zo goed nooit ontdekt dat zijn talent op die 400 meter het beste tot uiting zou komen.





Hoogspringen

"Toen hij begon aan de Topsportschool in Gent wilde hij in de discipline hoogspringen verder gaan", weet De Staercke. "Maar hij kwam bij zijn sprongen net te kort en dus moest hij zich heroriënteren. Zo kwam hij bij 400 meter uit. We zijn blij dat hij nu die omschakeling gemaakt heeft want hij levert een formidabele prestatie."





Ook nu nog traint Sacoor vaak op de club. "Hij zal hier ook niet meteen vertrekken", schat De Staercke in. "Hier werkt hij met onze trainer Jean-Marie Bras maar hij is natuurlijk ook vaak op stage met de broertjes Borlée om onder andere de wedstrijden met de Belgian Tornados (de nationale estafetteploeg, red.). Maar wanneer die dan langer wegblijven komt hij gewoon naar de piste in Huizingen trainen. De beide zijn perfect te combineren."





Atletiekclub Olympic Essenbeek Halle behaalde al internationaal succes met onder andere Isaac Kimeli die Europees kampioen veldlopen werd bij de U23 in 2016. De club telt meer dan 700 leden. "Die wereldtitel van Jonathan kan jongeren zeker zin geven om zich aan te sluiten bij de club", weet De Staercke. "Onze jeugd zelf kijkt ook enorm op naar gasten als Jonathan. Tegelijk hopen we nu dat we voor de Flanders Cup (de atletiekmeeting die de club elk jaar organiseert, red.) ook een sterker deelnemersveld kunnen aantrekken. De internationale toppers zullen zich ongetwijfeld willen meten met onze wereldkampioen."