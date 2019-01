“Grootste werken ooit sinds aanleg kanaal” Stad krijgt vier nieuwe bruggen • Voorbereidende werken aan Sint-Annabrug van start Bart Kerckhoven

07 januari 2019

17u42 0 Halle De voorbereidingswerken voor de bouw van de Sint-Annabrug zijn van start gegaan. De komende jaren worden liefst vier nieuwe bruggen gebouwd in de stad en zal er langs het kanaal telkens minstens één grote bouwwerf te vinden zijn. Het stadsbestuur lanceert daarom de website www.hallemaalbruggen.be en zal zelf de werken nauwgezet opvolgen.

De Graankaai is sinds maandag afgesloten. Aannemer Suelga is er aan de slag en aan de overkant is de parking aan Zeepziederij Klaar ook al een werf. De Vlaamse Waterweg is er begonnen met de voorbereidende werken voor de Sint-Annabrug die voetgangers vanaf de bestaande brug over de spoorweg over het kanaal naar de Willamekaai zal voeren. Ook fietsers zullen te voet de brug gebruiken.

Pas vrijdagavond lanceerde de stad het bericht dat de werken maandag zouden starten. “We wisten dat De Vlaamse Waterweg de werf wilde opstarten, maar niet wanneer”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (sp.a) die de kanaalwerken de komende jaren zal opvolgen. “Donderdag meldde men ons dat er maandag zou gestart worden en dus is er meteen alles aan gedaan om de inwoners te informeren. De aannemer beloofde om vrijdag ook de bewoners van de Willamekaai in te lichten met een brief in de bus, maar dat gebeurde pas maandag. De impact voor hen is vandaag wel nog beperkt gezien enkel de Graankaai is afgesloten. Vanaf maandag 28 tot en met woensdag 30 januari zal de Willamekaai ook wel afgesloten zijn voor alle verkeer.”

De voorbereidende werken voor de Sint-Annabrug alleen al duren een jaar, nadien start de eigenlijke bouw. Intussen wordt er ook nog een nieuwe Zuidbrug, Nederhembrug en Bospoortbrug gebouwd in het hart van de stad. “Daarom werken we achter de schermen al maanden aan de website www.hallemaalbruggen.be”, zegt Servé. “We weten dat De Vlaamse Waterweg zelf ook communiceert, maar we willen de inwoners zoveel mogelijk informatie geven. De komende maanden en jaren zal de site belangrijk worden. Vandaag weten we nog steeds niet wanneer De Vlaamse Waterweg start met de bouw van de Zuidbrug. We wachten zelf ook met de bouw van de Zennebrug om de impact van die grote werf te beperken.”

De moderniseringswerken langs het kanaal zijn wellicht de grootste werken die Halle sinds de aanleg van het kanaal zelf heeft meegemaakt. Net daarom wordt er achter de schermen ook vooruitgedacht. “We hebben al met scholen, handelaars en bedrijven overlegd over de bouw van de andere bruggen”, zegt Servé. “De vragen die we van hen kregen, worden nu verwerkt en we zoeken voor iedereen de beste oplossingen. Het wordt niet eenvoudig om alles op elkaar af te stemmen, maar we willen dus wel zoveel mogelijk de Hallenaren betrekken bij dit grote project.”