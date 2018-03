'Graancirkel' aan Mierenberg 30 maart 2018

02u44 0

Het Regionaal Landschap Pajottenland&Zennevallei (RLZZ) organiseert komend weekend voor het eerst een Graancirkel. "Dat zijn bijeenkomsten waar we mensen in contact willen brengen met de teelt van biologisch graan", zegt Alwin Loeckx van RLZZ. "De oude variëteiten worden belicht, en ook de landbouw, volkse cultuur, de teelt, en meer komen aan bod." De Graancirkel start om 13 uur aan het veld op het kruispunt van de Victor Demesmaekerstraat en de Mierenberg in Halle. Meer informatie en inschrijven via Tijs Boelens (0488/99.47.32) of Leen Van de Weghe (leen@pajot-zenne.be).





(BKH)