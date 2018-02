"Gevolgen van mijn daden onderschat" LAAGVLIEGER DIE 'STUNTS' ONLINE ZET, TOONT BEROUW IN RECHTBANK BART KERCKHOVEN

01 februari 2018

02u45 0 Halle Waar hij vorig jaar nog online uitpakte met filmpjes van zijn roekeloze rijgedrag, toonde Mike S. (23) zich gisteren berouwvol in de Halse politierechtbank. Nochtans had hij aanvankelijk nog ontkend dat hij achter het stuur zat toen zijn opgedreven Audi A7 tot 250 kilometer per uur haalde. "Maar ik heb de gevolgen van mijn daden verkeerd ingeschat."

Mike S. uit Jette scheurde op 6 december 2016 met duizelingwekkende snelheden over de Brusselse Ring in Sint-Pieters-Leeuw. En filmpjes van dat rijgedrag postte hij ook nog eens online. Zo kon iedereen zien dat hij niet alleen tot 250 kilometer per uur gereden had, maar ook nog even aan het stunten ging op de parking van Media Markt, ook in Sint-Pieters-Leeuw. En 'iedereen', daar valt ook de politie onder. Dankzij de beelden kon de twintiger al snel ontmaskerd worden, maar toch ontkende hij alles aanvankelijk. De kleding die hij in het filmpje droeg, moest zelfs vergeleken worden met de garderobe van de man om uitsluitsel te brengen. En om alle twijfel weg te nemen, werd ook nog eens zijn telefoonverkeer uitgepluisd.





Naast Mike S. werd ook zijn vader, de eigenaar van de auto, gedagvaard. De Audi A7 bleek immers opgedreven te zijn, en was daardoor niet langer geldig gekeurd of verzekerd. De oorspronkelijke 299 pk was opgetrokken tot liefst 410 pk. "Dat is geen wagen meer, maar een wapen", aldus procureur Kris Boelens, die daarom de verbeurdverklaring vroeg. Hij vorderde ook een rijverbod van twee maanden en een retourtje naar het rijexamencentrum. Maar de vader van Mike S. vroeg om alvast de wagen niet verbeurd te verklaren. "Ik heb die auto nodig om naar mijn werk in Antwerpen te pendelen", zei hij. "Ik was geschrokken toen ik hoorde wat mijn zoon uitgespookt had - hij heeft me ook alle video's getoond. Ik wijk voortaan niet meer van zijn zijde. Ik zie hem heel graag, maar wat er gebeurd is, valt niet goed te praten."





Openbaar vervoer

En daar was ook Mike S. zelf het mee eens. "Ik heb de gevolgen van mijn daden onderschat", verklaarde hij. "Dit heb ik ook niet gewild." Zijn advocate verklaarde aanvankelijk ook nog dat haar cliënt intussen al meer dan een jaar met het openbaar vervoer reist, maar dat bleek niet te kloppen. S. zei wat later immers dat hij al enkele keren met de oude BMW van zijn vader rondgereden had. "Geen zware bolide, maar een oude auto die ik als verzamelaar houd", vulde de vader aan.





Werkstraf

De twintiger kreeg uiteindelijk de vraag of hij een werkstraf zag zitten, en daar antwoordde hij bevestigend op. Ondanks de hoge snelheden die hij haalde, komt hij in aanmerking voor die gunstmaatregel omdat zijn strafregister blanco is. "De filmpjes die je online gepost hebt, werden intussen weer verwijderd", sprak politierechter Dina Van Laethem nog. "Maar zoiets blijft circuleren op het internet, en blijft je dus achtervolgen." Uitspraak volgende maand.