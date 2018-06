"Geschreven tussen fotosessies door" JURISTE EN MODEL ALISON HOUTHUYS BRENGT EERSTE BOEK UIT BART KERCKHOVEN

26 juni 2018

02u27 0 Halle Ze is pas 26 jaar, werkt als juriste én model, en maakt nu met 'Roedi' haar - Nederlands/Engels - literair debuut. 'Maak kennis met Alison Houthuys', zouden we dan zeggen. Maar mogelijk kent u haar nog van het programma Top Model, nu tien jaar geleden. "Schrijven deed ik tussen de fotosessies."

Televisiekijkend Vlaanderen leerde Alison Houthuys tien jaar geleden kennen via Top Model, waar ze het als jongste deelneemster tot in de finale schopte. En daar is het niet bij gebleven. "Ik combineer het modellenwerk met een job als juriste", vertelt ze. "Maar ik hou al van kindsbeen af van lezen en schrijven. Een eigen boek was iets wat ik al lang wilde, en dus heb ik besloten om er helemaal voor te gaan."





'Roedi' is het resultaat: een jeugdroman over een groepje vrienden in een Engels dorpje die heel wat avonturen beleven nadat één van hen geconfronteerd wordt met haar familieverleden. "Ik heb het tijdens elk vrij moment uitgeschreven", vervolgt Alison. "Tussen de fotosessies door heb je als model vaak wel tijd. Maar net zo goed schoot er me 's nachts wat te binnen, en dan stuurde ik dat in een berichtje of een mail naar mezelf, zodat ik er daags nadien mee aan de slag kon."





Crowdfunding

Een boek schrijven is één ding, het ook in de rekken krijgen iets helemaal anders. Alison werkte hiervoor samen met Beefcake Publishing, en Roedi werd meteen via een crowdfundingcampagne getest bij een lezerspubliek. "Dat is best wel spannend, want je weet niet hoe het onthaald zal worden. Die campagne zelf verliep vlot en intussen ligt Roedi al enkele weken in de rekken. Naar de verkoopcijfers heb ik nog niet gevraagd. Ik hoop wel dat het boek aanslaat bij het publiek, maar ik ben niet gefocust op de verkoop. Ik heb nu heel wat tijd vrijgemaakt voor de promotie. Ik heb bijvoorbeeld een Instagram-account geopend dat losstaat van mijn modellenwerk, net omdat ik die twee gescheiden wil houden."





Roedi is meteen ook het internationale debuut van Alison Woods, het pseudoniem van de Halse schrijfster. "Voor die Engelstalige versie werken we samen met de studenten Master Vertalen aan de UGent", legt Alison uit. "Dat was echt leuk. Ik verwacht zeker niet dat ik nu plots de wereld ga veroveren als schrijfster, maar je kan toch meteen een breder publiek aanspreken. Roedi was trouwens een test, om zeker te zijn dat ik het kon. Een vervolg op dat verhaal komt er al zeker, en ik wil ook nog een groter verhaal uitbrengen - het verhaal dat me eigenlijk tot het schrijven gebracht heeft."





Roedi is onder meer verkrijgbaar via bol.com en binnenkort ook in de Standaard Boekhandel in Halle.