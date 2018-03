"Geprikt aan naald? Al gebeurd..." OPHALERS OPGELUCHT NU ZE 'FOUTE AFVALZAKKEN' MOGEN WEIGEREN MICHIEL ELINCKX

30 maart 2018

02u43 4 Halle "Als je een vuilniszak niet in je eentje naar buiten kan dragen, dan zit hij te vol." En vanaf volgende maand blijft hij dan ook gewoon staan. "Beeld je in: een zware zak die je tegen je lichaam moet dragen terwijl er naalden in zitten die je prikken. Da's al gebeurd, hoor..."

Uw afvalzak gewoon laten staan omdat hij overvol is of slecht afgesloten werd? Vanaf april is het een feit. En maar goed ook, vinden de afvalophalers van intercommunale Intradura zelf. Want u denkt misschien snel nog wat bij in die zak te proppen, maar voor hen blijken er toch wel enkele veiligheidsrisico's aan verbonden te zijn. Wij gingen even mee op pad, om van de mannen zelf te horen hoe gevaarlijk het soms kan zijn. Eerst en vooral is er een logisch risico verbonden aan volgepropte zakken: ze zijn te zwaar en veroorzaken op termijn rugklachten. Maar de inhoud van sommige zakken houdt een veel directer gevaar in. Zo hebben scherpe voorwerpen die achteloos in de zak gegooid werden, al vaker verwondingen veroorzaakt.





We rijden mee met Davy Van Hoegaerden, Quobane Vounoz en Achmed Athmanie. Zij halen elke dag het afval op in verschillende gemeenten. "Wat betekent dat we elke dag honderden zakken in onze vrachtwagen moeten gooien", vertelt Davy. "En dat gaat lang niet altijd zonder problemen. Sommige mensen proppen hun huisvuilzak helemaal vol, waardoor er scheuren ontstaan. Soms moeten we zware zakken met twee handen optillen, wat om meerdere redenen niet veilig is."





Handen vol snijwonden

Zo staan de handen van de ophalers op het einde van de werkdag soms vol snijwonden. "Een overvolle vuilniszak heeft niet altijd een 'grijppunt'", legt Quobane uit. "In dat geval moet je de zak met beide handen optillen en tegen je lichaam houden. Als er dan ook nog eens een scherp voorwerp in zit, dan heb je niet veel meer nodig om gewond te raken. Ik heb weet van collega's die door scherpe voorwerpen geraakt zijn in armen en benen. Bij ons is er nooit iets ernstigs voorgevallen, maar één van de werknemers werd wel ooit geprikt door een spuit. Hij is meteen naar het ziekenhuis gegaan voor een controle, en maar goed ook. Want als die spuit besmet is, loopt de vuilnisman gevaar."





Voor de ophalers komt alles samen in één tip: "Als je een vuilniszak niet in je eentje naar buiten kan dragen, zit hij te vol", klinkt het. "Soms zien we koppels die vuilniszak per vuilniszak samen naar buiten moeten dragen. Hoe kan een ophaler het dan alleen doen? Mensen doen er vaak ook alles aan om hun afvalzak groter te maken - wat rare constructies oplevert. Maar dat is een heel foute tendens. In veel gevallen zijn die zakken plots dubbel zo groot. Wie er zo eentje nog buiten zet, zal daar nu een sticker met richtlijnen op terugvinden."





De nieuwe regel geldt voor inwoners van Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Linkebeek, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.