"Ereburger verstopt achter schermen" UF HEEFT KRITIEK OP WK-CONSTRUCTIE OP GROTE MARKT BART KERCKHOVEN

06 juli 2018

02u37 0 Halle Nagelbijten wordt het ongetwijfeld vanavond op de Grote Markt voor de kwartfinale België-Brazilië. Gemeenteraadslid Anne-Marie Mestdag (UF) maakt zich intussen druk om andere dingen. Zij vindt het niet kunnen dat de grote schermen het standbeeld van ereburger Servais verdringen.

De kwartfinale van het WK-voetbal belooft straks net als afgelopen maandag enkele duizenden supporters naar de Grote Markt te lokken. De grote schermen staan opgesteld rond het standbeeld van Adrien François Servais. Maar dat is totaal misplaatst vindt Anne-Marie Mestdag. Ze interpelleerde het stadsbestuur over die beslissing op de gemeenteraad. "Reuzenschermen verstoppen het standbeeld van onze belangrijkste ereburger", klonk het. "Enkel zijn hoofd komt er nog bovenuit. Onze voorouders hebben hem een ereplaats gegeven met een standbeeld op de Grote Markt. Bovendien is de timing om de schermen te plaatsen zeer ongelukkig gekozen, gezien er dezer dagen heel wat te doen is rond de Villa Servais en de film die Den Ast uitbracht. Wie als toerist naar Halle komt om een paar foto's te nemen, is eraan voor de moeite."





Mestdag doet zelf een voorstel. "Was het niet beter geweest om witte doeken te plaatsen aan de stellingen voor de werken aan het Historisch Stadhuis?", vraagt ze zich af. "Dan heeft iedereen een volledig zicht op de schermen vanaf de terrassen."





Geen alternatieven

Het stadsbestuur vindt de kritiek onterecht en burgemeester Dirk Pieters (CD&V) stelt dat er liefst zeven alternatieven grondig onderzocht werden. "Eind mei werd er eerst beslist om geen schermen toe te laten", zegt Pieters. "Door de werken is het onmogelijk daar een scherm te plaatsen. Aan de basiliek stond tot vorig jaar het scherm, maar daar waren problemen door de zon. Het alternatief van de organisator was een aanhangwagen van 17,5 meter dwars op de Grote Markt, wat niet veilig was. Nadien is dan dit als oplossing voorgesteld. Hulpdiensten kunnen zo nog op de Grote Markt door en iedereen kan vanuit alle hoeken de wedstrijd bekijken. Het WK loopt één maand om de vier jaar. Servais is de overige 47 maanden te bewonderen. Wie weet kijken de mensen straks met vernieuwde aandacht naar de beeltenis van onze beroemde cellist. De schermen blijven dus staan tot na de finale op 15 juli , hopelijk mét de Belgen."





Bij het stadsbestuur zijn er ook geen extra klachten binnengelopen. Nu de Belgen het zo goed doen in Rusland heeft het schepencollege ook beslist dat de muziek morgen een uurtje langer mag spelen dan oorspronkelijk afgesproken. Dat betekent dat bij een overwinning er morgenavond tot 23.30 uur buiten kan gedanst worden op muziek.