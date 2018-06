"Enkel een zege ontbreekt nog" Steven Moons bloeit open bij United Cycling Team ERIK VANDEWEYER

06 juni 2018

02u34 0 Halle De voorbije dagen was Steven Moons niet weg te denken uit de top van de uitslagen. De belofte uit Halle haalde in drie dagen tijd evenveel keer de top vijf. Deze zomer veranderde hij van team en dat lijkt hem geen windeieren te leggen. Moons maakt zich nu op om zich in eigen streek in de IWT te laten gelden.

Wielrennen beloften

In de Grote Prijs Van Coningsloo moest Steven Moons zich nog tevreden stellen met een anonieme plaats in het peloton, maar de dagen voordien had hij zich laten gelden. "In Bonheiden had ik het inderdaad in de eerste honderd kilometer lastig. Ik miste de goede ontsnapping. In de plaatselijke ronden kwam ik er weer door, maar toen was het kalf al verdronken. Dat neemt niet weg dat ik een prima week beleefd heb. In Lauwe werd ik vierde, daags nadien haalde ik als derde het podium in Bottelare en nog een dag later strandde ik op de tweede plaats in Wakken. Enkel een zege ontbreekt nog dit seizoen. Ik ben er nochtans enkele keren dichtbij geweest. In Bottelare werd ik ingerekend op vierhonderd meter van de finish. In Wakken was het zo mogelijk nog nipter. Toen moest ik met enkele millimeters de duimen leggen tegen Jochen Deweer. Jochen is intrinsiek sneller, maar die tweede plaats voelde toch zuur aan."





Steven Moons voelt aan dat hij dit jaar sterker is geworden. "Ik voel dat ik in de finale voluit kan meespelen. In de grote koersen haalde ik nog geen spraakmakende uitslagen, maar het gevoel was telkens wel goed. Wellicht is dat het gevolg van mijn goede winter. Vorig jaar kon ik in het tussenseizoen moeilijk opbouwen omdat ik nog de naweeën ondervond van mijn klierkoorts. Nu heb ik een stevige basis. Ik wil me nu tonen in de IWT en de Ronde van Vlaams-Brabant. De voorbije jaren kon ik me daar telkens op het voorplan fietsen."





Veel vertrouwen

Deze winter stapte Steven Moons over van Baguet naar United Cycling team. "Je zal me geen slecht woord horen vertellen over mijn ex-club. Ik kreeg kansen bij hen, ook toen ik ziek was. Ze opteerden dit jaar om alles op de beker van België te zetten, waardoor enkele andere (buitenlandse) koersen die voor mij interessant waren, wegvielen. Vandaar mijn overstap naar Sint-Truiden. Ik voel dat ze veel vertrouwen in mij hebben."