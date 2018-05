"Dit kost ons 35.000 euro omzet" RESTAURANT 'T SOETHUYS VIER DAGEN DICHT NA BRAND TOM VIERENDEELS

12 mei 2018

02u39 0 Halle Restaurant 't Soethuys, op de Grote Markt, kan vier dagen lang niet openen na een zware brand in de keuken. Gewonden vielen er gelukkig niet, maar de economische schade is groot. "We moeten 560 klanten teleurstellen, wat neerkomt op een omzetverlies van 35.000 euro."

Uitbaters Frederik Nuyttens en Christophe Willaert waren gisterenvoormiddag druk in de weer in hun zaak, die in 2010 onder de naam 'Halletwee' nog één van de decors van de VTM-reeks 'Mijn Restaurant' was. Samen met vier personeelsleden brachten ze alles in gereedheid om de eerste gasten om 11.30 uur te ontvangen. "We waren volop bezig met de voorbereidingen, toen er plots vuur uitbrak achter de twee frietketels", doet Christophe het relaas. "We hebben nog geprobeerd om de schade te beperken door de elektriciteit en het gas af te sluiten, en een branddeken op de installatie te gooien. Maar veel heeft dat niet uitgehaald, want de vlammen werden alsmaar groter. Ik ben het vuur dan nog te lijf gegaan met een poederblusser, maar ook dat haalde niets uit. In een reflex heeft Frederik nog de frituurolie afgelaten. Die heeft gelukkig nooit vuur gevat."





Uiteindelijk moesten de uitbaters ook vluchten. "De rook was te hevig geworden", klinkt het. "We zagen elkaar niet meer staan. We hebben dan de brandveilige deur van de keuken gesloten, en dat leek de vlammen toch terug te dringen. Maar de rook werd er niet minder op. Toen de brandweer vervolgens ter plaatse kwam, was de situatie wel zeer snel onder controle."





In shock

Christophe en Frederik beseffen dat ze geluk gehad hebben. "Je bent dusdanig in shock, dat je niet meer weet wat je doet", aldus Christophe. "Ik kreeg de brandblusser bijvoorbeeld eerst zelfs niet aan de praat. Er heerste complete chaos. Gelukkig hebben we in paniek niet met water geblust. Volgens de brandweer is één liter genoeg om 1.700 liter stoom te creëren. Dat zou een gigantische vuurbol veroorzaakt hebben. En dan zouden we het niet meer naverteld kunnen hebben."





De schade is evenwel enorm. "Een firma zal tien medewerkers inzetten, en die zullen drie dagen nodig hebben om alles gepoetst te krijgen", klinkt het. "Zij starten zaterdagochtend (vandaag, red.). Toestellen, installaties, tafels, muren, lusters,... Alles moet proper gemaakt worden. De ingrediënten zijn voor de vuilnisbak - wat ons duizenden euro's kost. Zeven mensen zijn technisch werkloos en we moeten ook 560 klanten teleurstellen. Dat komt neer op een omzetverlies van 35.000 euro... En daar zijn we niet voor verzekerd. Dinsdag is onze vaste sluitingsdag, dus we hopen woensdag te kunnen heropenen. Maar dit is echt een ramp voor ons."