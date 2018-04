"Dit boek kan een aanzet zijn tot nog meer publicaties" 07 april 2018

02u26 0 Halle Het boek 'Halle in de Tweede Wereldoorlog' is eigenlijk een herwerkte versie van de thesis die Bruno Fierens als student geschiedenis in 2000 schreef. En het kan een aanzet tot meer zijn, zo meent geschiedkundige kring Hallensia.

De vrijwilligers van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Hallensia herschreven de teksten van Bruno Fierens en gingen op zoek naar passende beelden om het verhaal nog levendiger te vertellen. "Het is een interessant boek omdat ook het Halle van voor en na de oorlog beschreven wordt", zegt Dirk Vandenplas van Hallensia. "Zo wordt de politieke situatie van voor de oorlog belicht: burgemeester August De Maeght was al enkele jaren aan de macht toen hij tijdens de bezetting plaats moest ruimen voor een oorlogsburgemeester. Maar ook tijdens de oorlog bleef De Maeght zich inzetten voor de Hallenaren. En na 1945 nam hij zijn functie trouwens gewoon opnieuw op."





Volgens Jurgen Vandebotermet, voorzitter van Hallensia, kan het boek een aanzet tot meer zijn. "Er zijn nog heel wat onderwerpen die nog meer belicht kunnen worden. Zo kan extra onderzoek nog meer aspecten aan het licht brengen, bijvoorbeeld over collaboratie. Steeds meer archieven worden tegenwoordig toegankelijk."





Wie het boek (25 euro) wil bestellen, kan een mailtje sturen naar info@hallensia.be. (BKH)