"Deurwaarder stond hier al twee keer op de stoep" TAKELBEDRIJF KREEG FACTUREN NIET DOOR GEBREKKIGE POSTBEDELING BART KERCKHOVEN

02u28 0 Foto Mozkito Nancy Roegiers in de Sint-Rochusstraat, aan de ingang van het takelbedrijf van haar partner. Halle Gebrekkige postbedeling: het kan 'gewoon' vervelend zijn, maar het kan je ook een flinke duit kosten. Nancy Roegiers uit Halle zit helaas in het laatste schuitje. Zij mocht al honderden euro's op tafel leggen nadat tot twee keer toe een deurwaarder aanbelde voor onbetaalde facturen. "Facturen die nooit in de bus zaten", klinkt het.

Nancy woont in de Sint-Rochusstraat in Halle, waar haar partner Kurt een takelbedrijf uitbaat. Wagens worden er aan- en afgevoerd, en daar hoort natuurlijk ook telkens papierwerk bij. "De juiste post in onze brievenbus ontvangen is dus heel belangrijk", zegt Nancy, die de administratie van de zaak voor haar rekening neemt. "We ontvangen bijvoorbeeld verzekeringsdocumenten, maar ook te betalen facturen. En dan zijn er ook nog wagens waarvan we de polis betalen. Maar in de voorbije maanden is verschillende keren gebleken dat bepaalde facturen ons nooit bereikt hebben."





Op een onbetaalde factuur volgt een aanmaning, maar ook die bereikten de brievenbus van Nancy en Kurt niet. "Er stond al tot twee keer toe een deurwaarder op de stoep", aldus Nancy. "We kunnen die facturen perfect betalen, maar daar heeft zo'n deurwaarder natuurlijk geen oren naar. Ik kreeg zelfs al te horen dat we aangetekende brieven ontvangen hadden, terwijl we die niet eens afgetekend hebben. De kosten voor de deurwaarder - telkens een paar honderd euro - hebben we zelf mogen ophoesten. Maar we zijn niet alleen: in de buurt zijn er nog mensen die post verkeerd besteld kregen."





Nancy contacteerde de klachtendienst van bpost al maanden geleden. "Ik kreeg telefonisch te horen dat mijn opmerkingen doorgegeven zouden worden, maar ik heb er daarna niets meer van gehoord. De lokale medewerkers konden me ook niet helpen. Ik kan begrijpen dat postbodes al eens een fout maken, maar dit is een groter probleem. De laatste weken hebben we een nieuwe postbode die het wel goed doet, maar een tijdje geleden heb ik toch nog post voor drie andere adressen in mijn bus gevonden. Dat geeft weinig vertrouwen."





'Vaste' postbode

Bpost stelt dat de problemen intussen opgelost zijn. Medewerkers van het bedrijf namen contact op met Nancy nadat onze krant om een woordje uitleg gevraagd had. "Het gaat om problemen die maanden geleden opdoken", zegt woordvoerder Baudouin de Hepcée. "Van de klachten van deze dame waren we niet op de hoogte. Hoe dat mogelijk is, moeten we bekijken. Maar onze medewerkers hebben haar de garantie gegeven dat we alles in het werk zullen stellen om de post correct te bedelen. Ze heeft ook de gegevens van een lokale medewerker gekregen, zodat ze het meteen kan signaleren als er iets fout loopt. Intussen is een vaste postbode aan de slag op die ronde, iemand die de adressen beter kent. Ook dat zal de problemen helpen voorkomen."





Volgens informatie die we gisteren nog kregen, zal die vaste postbode vanaf volgende week wel ingezet worden op een andere ronde. Nancy hoopt intussen dat de situatie inderdaad zal verbeteren. "Ik vind het alleen jammer dat ik zo lang op een antwoord moest wachten", besluit ze.