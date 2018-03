"De microbe heeft me nooit losgelaten" BELLEMAN NICO 'STOET ER VENEIR' NA JAARTJE AFWEZIGHEID BART KERCKHOVEN

07 maart 2018

02u55 0 Halle Nico 'Den Belleman' Van Tricht (43), één van de bekendste carnavalisten, is er na een jaartje afwezigheid opnieuw bij. Hij zal zondag een levensgrote carnavalstrofee door de straten duwen. "Ik moest de vorige editie dan wel laten schieten, maar de microbe heeft me nooit losgelaten."

De garage van het gezin Van Tricht in Huizingen is alweer enkele maanden omgebouwd tot hangar, waar Nico de laatste hand aan zijn pronkstuk legt. Een levensgrote replica van de nieuwe wisselbeker Roland Lauwers, waarmee hij zondag zal uitpakken. Het kunstwerk van Luc Van Ruysevelt werd tot in de kleinste details nagemaakt. "Alles moest juist zitten", vertelt Nico. "Tot de kleur toe. Anders is het effect weg, hé. Het publiek moet verrast worden."





Voor Nico belooft het een speciaal jaar te worden. Vorig jaar wilde hij die nieuwe beker al eren, maar in de weken voor carnaval kreeg hij te horen dat hij een hartoperatie moest ondergaan. "Alle plannen werden opgeborgen", klinkt het. "Mijn gezondheid gaat voor. Mijn operatie is inmiddels achter de rug en ik moet het nog steeds rustig aan doen. Maar de stoet wilde ik absoluut meepikken. En tijdens de drie dagen zullen we zeker vieren."





Met zijn neef Ronny De Facteur tekende Nico dit jaar al voor de Halse meezinger 'Dein stoemenee veneir', wat zoveel betekent als 'Hier staan we terug'. Zo wisten de carnavalisten meteen dat één van de bekendste deelnemers aan de stoet er weer staat. En bekend is hij al sinds 2002. "Ik knutselde dat jaar zelf wat in elkaar omdat toen zeshonderd jaar carnaval in Halle gevierd werd", legt hij uit. "Ik keek met vrienden en familie op Sint-Rochus naar de stoet, toen mijn 'kozze' Ronny me meetrok. 'Zo'n kostuum hoort in de stoet', zei hij. We zijn zo samen op de Grote Markt geëindigd, waar 'Milleke' van Halattraction me moest aankondigen. Daarop riep Ronny dat ik Den Belleman was, en zo heb ik dus mijn naam gekregen. (lacht)"





Iets moois tonen

Nico had de smaak prompt te pakken en was sindsdien in verschillende outfits in de stoet te zien. De stukken die zijn neef en hij tonen, hoeven niet onder te doen voor die van de groepen. "We maken daar wel ons werk van", knikt Nico. "Omdat je toch graag wat moois toont aan de carnavalisten. Ik kon wel al van meet af aan rekenen op de steun van De Gebeure. Dat eerste jaar stonden die mannen achter mij in de stoet, en we zijn toen aan de praat geraakt. Ik mag er ook nu nog elk jaar wat isomo ophalen om mijn 'charke' mee te maken. De vriendschap die ik van deze groep krijg, is enorm."





In 2013 ging dat wel even anders. Toen bestelde Nico meteen een grote blok isomo, om vervolgens met een echte char naar buiten te komen. "Ik had zelf wat carnavalisten uit Ronse opgetrommeld", herinnert hij zich. "Voor een elfjarig jubileum doet een carnavalist al eens iets speciaals, en dus ging ik mee als een groep. Maar eerlijk gezegd ga ik liever alleen. Je mag dat evenwel niet onderschatten, want je moet dan alles zelf doen. In een groep heeft iedereen zijn taak, maar alleen ben je op jezelf aangewezen. Je moet je char elke avond zelf wegbrengen en de papieren in orde brengen. Al mag ik toegeven dat ik hiervoor ook op mijn vrouw mag rekenen. Maar ik doe het allemaal nog even graag als vroeger. Je hebt ook wel wat hulp uit de omgeving nodig. Ik heb nu zelfs vrienden die eens per jaar op zondag komen helpen om het stuk te witten, voor het dan geschilderd kan worden. We noemen het nu al Witte Zondag, en het is steevast één van de gezelligste zondagen van het jaar. (lacht)"