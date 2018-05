"Collega's voor altijd in mijn arm gegrift" BRANDWEERKORPS BEZORGT JEAN-PIERRE (59) MEMORABELE LAATSTE SHIFT TOM VIERENDEELS

02u49 0 Halle Brandweerman Jean-Pierre Vandergucht (59) is door zijn collega's op zijn laatste werkdag getrakteerd op een tattoo. Het gevolg van een verloren weddenschap: hij kreeg in ruil 16 bakken Orval. De man zal dus elke dag nog herinnerd worden aan zijn veertig jaar lange carrière.

Vandergucht, geboren en getogen in Halle, werd deze week na het ontwaken opgeschrikt door twee brandweeroldtimers voor zijn deur. De makkers van zijn ploeg 'delta' hadden twee oude ladderwagens laten aanrukken om naar de brandweerpost te brengen. Daar vatte hij zijn laatste werkdag aan. "Het is traditie om iemand op te pikken op zijn of haar laatste werkdag, dus ik had wel iets verwacht", geeft adjudant Vandergucht toe. "Maar twee oldtimers? Nee, dat niet. Het doet mij terugdenken aan mijn beginjaren. Met zulke wagens heb ik nog mijn rijbewijs C gehaald. Op 1 november 1978 ging ik in Halle aan de slag en net geen vier jaar later werd ik beroepsbrandweerman. En kijk, veertig jaar later zit ik hier nog altijd."





Kameraadschap

De man kwam in zijn carrière heel wat miserie tegen. "Wekelijks waren er zware ongevallen", klinkt het. "De wagens waren niet wat ze nu zijn, de wegen evenmin. Er waren zelfs snelwegen zonder middenberm. Ongevallen met drie of zelfs vier doden waren meer regel dan uitzondering. En ook ons materiaal was veel beperkter. Als 'ademhalingsmasker' hadden we alleen een natte doek voor onze mond. De mug-dienst bestond nog niet. Positief was wel het kameraadschap onderling, wat toen anders was dan nu. Vroeger dronken we na een interventie samen een pintje. Enerzijds goed dat er nu een nultolerantie is, anderzijds ontstonden er zo veel hechtere vriendschappen. Mijn vrouw moet ik ook bedanken, die zichzelf wegcijferde zodat ik carrière kon maken." Hij richtte in de jaren tachtig ook de duikploeg op, waar hij 23 jaar lid van was.





Officieel gaat hij pas op 1 januari met pensioen, maar door opgespaarde overuren hoeft hij dit jaar niet meer aan te treden. Deze week nam hij dus afscheid, en daar horen cadeau's bij. "Twee jaar geleden beloofde ik aan mijn ploeg dat ik het brandweerlogo zou tatoeëren als ze mij elk een bak Orval gaven", lacht hij. "Dat hebben ze nu natuurlijk voor elkaar gekregen. Ik hou me aan mijn woord: vandaag laat ik mijn allereerste tattoo zetten. Nochtans zei ik vroeger tegen mijn zonen dat ik hun tattoo er eigenhandig zou uitsnijden als ze er met eentje naar huis zouden komen." Ploegmakker Thomas zet tattoo's in bijberoep en nam zijn werkgerief mee naar de brandweerpost. Twee uur later prijkt er een blijvende herinnering aan het korps op Vanderguchts linkerschouder.