"Carnavalist, maar ook bewoner kan op ons rekenen" LUC DEKEGEL STUURT DRIE DAGEN ZIJN RODE KRUIS-TROEPEN AAN BART KERCKHOVEN

09 maart 2018

02u28 0 Halle Luc Dekegel en het team van het Rode Kruis staan vanaf zaterdag opnieuw paraat zodat de carnavalisten op alle goede zorgen kunnen rekenen. Als sinds 2002 helpt Luc de feestvierders door hun dolle nachten heen. "Maar we zijn er die dagen vooral ook voor de bewoners van het centrum zodat ook zij kunnen rekenen op dringende hulpverlening", zegt Luc.

Luc heeft intussen vijftien keer Carnaval Halle beleefd als hulpverlener. Hij rukte mee uit als hulpverlener maar de laatste jaren is hij als verantwoordelijke vooral 'spelverdeler' in het coördinatiecentrum waar ook de brandweer, de politie en organisator Halattraction alle feestgedruis opvolgen. Zaterdag om 9.30 uur start de shift. "De stad is een feestzone die soms moeilijk bereikbaar is en dus moet de hulpverlening moet voor iedereen gegarandeerd blijven", zegt Luc. "Die eerste oproep die binnenloopt is dus vaak niet van een carnavalist maar van iemand die er woont en hulp nodig heeft. We behandelen tijdens carnaval de oproepen van 112. De mensen hoeven niet te vrezen: ze zijn even goed geholpen."





Het Rode Kruis heeft twee ziekenwagens klaarstaan die uitrukken en op de drukste momenten rijden er zelfs vier rond. Tijdens de feestnachten zijn er nog eens zes ploegen van twee mensen te voet op pad. "Want je geraakt met die ziekenwagen natuurlijk niet zomaar overal tijdens carnaval", legt Luc uit.





"Als we zo aan het standbeeld van Servais slachtoffers zouden weghalen dan creëer je pas echt gevaarlijke situaties. Iedereen staat ook voortdurend in contact met mekaar. Dat is vanuit het commandocentrum ook mijn taak; de acties op het terrein coördineren. Behalve politie en brandweer zit er daar ook steeds iemand van Halattraction bij. Denk maar niet dat die mannen het zich kunnen permitteren om die dagen eens stevig uit de bol te gaan. Ze nemen ook achter de schermen altijd hun verantwoordelijkheid."





Garage vol met bedjes

Het is uiteindelijk ook niet altijd de dronken carnavalist die geholpen moet worden, zo blijkt. "Zaterdagavond merk je dat er wat nervositeit is onder de feestvierders. En dan wordt er al eens sneller gevochten. De verwondingen verzorgen wij. Later op de nacht zien we dan meer carnavalisten die te veel gedronken hebben. Die worden wel sneller overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria. De garage daar staat vol met bedjes waar de feestvierders hun roes kunnen uitslapen. Op zondag krijg je wat vanalles te zien. Van een lid van een carnavalsgroep wiens schouder uit de kom gaat nadat hij de generator wilde aantrekken tot de bezoeker van de stoet die gestruikeld is. Zelfs een 'gilles' krijgt verzorging aan de blaren die hij heeft na dagen op klompen te lopen."





Slapende feestvierders

In de vroege uurtjes worden in en net buiten het centrum ook patrouilles georganiseerd om in slaap gesukkelde feestvierders terug te vinden. "Daar investeren we veel tijd en manschappen in", zegt Luc. "Elk kwartier worden dezelfde plaatsen gecontroleerd waarvan we weten waar feestvierders al eens durven slapen. Van bushaltes tot inkomhallen,... alles wordt gecontroleerd want de onderkoeling en de alcohol zijn levensgevaarlijk. Het eerste jaar dat ik meehielp is dat iemand fataal geworden in het park en dat willen we nooit meer meemaken. Wie we zo drie keer vinden wordt onherroepelijk overgebracht naar het ziekenhuis. We herkennen de mensen ook aan hun kostuum dus moeilijk is het niet om er hen te herkennen."





De hulpverlening op Carnaval Halle is de voorbije jaren enorm geëvolueerd.





"In mijn beginjaren hadden we twee ziekenwagens en een handvol hulpverleners. Vandaag zijn hier vrijwilligers, verplegers, spoedverplegers en zelfs artsen in de buurt om de mensen te helpen. We kunnen dit jaar in de tent aan ons coördinatiecentrum twintig mensen tegelijk verzorgen en in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria staan er nog eens een hele groep hulpverleners klaar om mensen te helpen. Je kan ongelukken nooit voorkomen maar ik ben er zeker van dat wie hulp nodig heeft drie dagen lang in Halle de beste zorgen krijgt."