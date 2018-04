"Bus blijft staan tot ik excuses krijg" MAN DIE WOENSDAG IN DE CLINCH GING MET CHAUFFEUR, KEERT TERUG TOM VIERENDEELS

21 april 2018

03u10 0 Halle De man die het woensdag zwaar aan de stok kreeg met een buschauffeur ter hoogte van Don Bosco, is gisteren teruggekeerd naar de school. Volgens hem is de buschauffeur zwaar in de fout gegaan, en heeft hij recht op excuses. Tot hij die krijgt, wil hij de bussen symbolisch blokkeren, wat hij ook gisteren deed - tot de politie hem oppakte.

Frederick C. had het woensdagmiddag aan de stok gekregen met een chauffeur van Reizen De Vriendt uit Lebbeke, de busmaatschappij die instaat voor het leerlingentransport van Don Bosco. "Ik stond die dag met mijn hond op het voetpad voor de school", vertelde C. gisteren. "Die chauffeur week echter ver uit, zogezegd om zijn bocht degelijk te kunnen nemen. Ik heb hem toen aangesproken en gezegd dat dit nergens voor nodig was. Daarop kreeg ik te horen dat hij buschauffeur is en wel weet hoe hij moet rijden. Maar ik ben zelf vrachtwagenchauffeur en ik weet dat hij die bocht echt niet zo breed moest nemen."





Toen liep het volgens C. uit de hand. "Die man heeft op dat moment aan zijn stuur getrokken, en mij en mijn hond aangereden", vervolgt hij. "Ik heb er een gebroken hand aan overgehouden. Daarop ben ik mijn zelfbeheersing verloren en ben ik aan het raam van de bus verhaal gaan halen." Tijdens dat dispuut sneuvelde een ruit van de bus, maar volgens C. barstte die uit het niets toen hij het glas aanraakte.





De buschauffeur, een vijftiger uit Opwijk, trok zich onmiddellijk terug in het gangpad van zijn bus om zich in veiligheid te brengen. "Ik schrok me een bult", vertelt hij. "Gelukkig ben ik niet meegegaan in zijn agressie en heb ik me kalm gehouden. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."





Naar buiten gesleurd

Daar eindigde het incident ook niet. "Ik heb vervolgens de passagiersdeur geopend via de noodknop", vervolgt C. "Ik wilde opnieuw verhaal halen, maar die man begon plots zijn baas te bellen. Daarom heb ik hem aan zijn broek naar buiten gesleurd. En toen zijn omstaanders tussenbeide gekomen." De buschauffeur hield er verwondingen aan de heup en schouders aan over en is tot en met zondag werkonbekwaam. De politie kwam ter plaatse, bedaarde de gemoederen en noteerde verklaringen. "Ik moet maandag opnieuw naar de huisarts, maar intussen zit mijn werkgever wel in de problemen omdat hij niet op mij kan rekenen", besluit de buschauffeur.





Maar voor C. was de kous niet af. "Ik eis excuses van die chauffeur en zijn werkgever", klinkt het. "Daarom heb ik hen ook duidelijk laten verstaan dat ik elke dag aan de schoolpoort zal staan, en hun bussen uit protest vijf minuten zal tegenhouden. Zo zullen zij aan de ouders mogen uitleggen waarom hun kinderen later thuis zijn." En het waren geen loze woorden, want vrijdag blokkeerde C. inderdaad twee bussen na schooltijd. Toen hij in discussie ging met één van de chauffeurs, liet hij zijn dochter en een bevriend koppel 'de wacht' overnemen. De politie, die zowel in burger als blauw aanwezig was, vond het na een tijdje welletjes en greep in. Omdat C. echter bleef discussiëren werd hij in de boeien geslagen. In totaal moesten er zo'n tien agenten bijgehaald worden. En daar heeft de getroffen buschauffeur weinig begrip voor. "Ik vind het vooral straf dat die man daar na afgelopen woensdag mag blijven rondhangen", besluit hij.