"Arm en rijk welkom voor maaltijd" BUURTRESTAURANT 'T VONDEL OPENT DEUREN EN TRAKTEERT MICHIEL ELINCKX

28 augustus 2018

02u48 0 Halle Een soepje als voorgerecht, een steak als hoofdgerecht en een slagroomtaart als toetje. En of het allereerste middagmaal in buurtrestaurant 't Vondel gisteren gesmaakt heeft. Iedere middag kunnen bezoekers er een goedkope, gezonde maaltijd eten. Gisteren mochten ze gratis komen voorproeven.

Al vier jaar was het stadsbestuur op zoek naar een invulling voor het leegstaande cultuurcafé. "De bedoeling was om er een nieuw cultuurcafé in onder te brengen", zegt schepen van Tewerkstelling Peggy Massien. "Er waren verschillende kandidaten, maar uiteindelijk haakte iedereen af." Daarom gooide het stadsbestuur het over een heel andere boeg: een buurtrestaurant. "Een idee dat al een tijdje aan het broeien was. Met dit initiatief willen we betaalbare en gezonde maaltijden aanbieden", aldus Massien.





Uitbater van het buurtrestaurant wordt Groep Sense, een overkoepeling van verschillende Vlaamse buurtrestaurants. "Door te werken met verschillende tarieven - aangepast aan de sociale groepen - geven we aan iedereen de kans om toch een evenwichtige en gezonde maaltijd te nuttigen", zegt Massien. Mensen met een OCMW-pasje betalen 3,50 euro. Kinderen tot 12 jaar 1 euro, zestigplussers 7 euro. Alle andere groepen tellen het normale tarief van 9 euro neer. Voor het bedrag krijgt de klant een voor- en hoofdgerecht.





Geen concurrentie voor horeca

Iedereen - arm tot rijk - is welkom in het buurtrestaurant. "Maar het vormt géén concurrentie voor de lokale horecazaken", verzekert Schepen Massien. "Het buurtrestaurant heeft beperkte openingsuren, van maandag tot en met zaterdag van 11.30 uur tot 14 uur, en er is, met slechts één voor- en hoofdgerecht, een beperkte keuze. Reserveren is eveneens niet mogelijk. We willen met dit initiatief de kans geven aan bepaalde doelgroep om een restaurantbezoek te overwegen."





Verder is het buurtrestaurant een schoolvoorbeeld van een sociaal-economisch project in de regio. De medewerkers die er tewerkgesteld zijn, kunnen om een of andere reden niet ingeschakeld worden in het reguliere arbeidscircuit. "Wij bieden ondersteuning, opleiding, begeleiding en laten hen intussen werkervaring opdoen. Zo wordt de afstand met het gewone werkcircuit steeds kleiner", besluit Massien.





Dagelijks kunnen er 200 eetlustigen bediend worden. De investeringskost voor de opstart van het buurtrestaurant bedroeg 175.000 euro. Het OCMW nam 90.000 euro voor zijn rekening, de stad de overige 85.000 euro.