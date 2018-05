"Agressieve achterligger" dwingt automobilist 157 km/uur te rijden 03 mei 2018

02u30 0 Halle Automobilist B. moest zich verantwoorden in de politierechtbank nadat hij in mei vorig jaar 157 km/uur reed op de N203a, die de Brusselse Ring met de A8 verbindt.

De laagvlieger werd betrapt ter hoogte van het kruispunt met de Nijvelsesteenweg, waar 70 kilometer per uur toegelaten is. "Mijn cliënt had een agressieve bestuurder achter zich aan", aldus de advocate van de man. "Hij voelde zich bedreigd en reed daarom zo snel hij kon huiswaarts." Maar van die uitleg geloofde politierechter Johan Van Laethem niets. "Waarom werd daar op het ogenblik van de vaststellingen geen melding van gemaakt?", vroeg hij zich af.





B. kreeg uiteindelijk een boete van 1.200 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen. (BKH)