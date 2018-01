"5.000 voertuigen per dag in onze 'rustige straat'" ALBERTSTRAAT KLAAGT GEVOLGEN CIRCULATIEPLAN AAN BART KERCKHOVEN

30 januari 2018

02u39 0 Halle "Wat een rustige woonstraat was, krijgt nu elke dag vijfduizend voertuigen te slikken." Of hoe het nieuwe circulatieplan in de Albertstraat geen positieve eerste evaluatie krijgt. Dat maken de bewoners nu ook kenbaar met affiches aan de ramen.

'Geen adem, geen ruimte dankzij het nieuwe circulatieplan'. De slogan achter de ramen in de Albertstraat spreekt boekdelen. Het is ook een knipoog naar 'Ademruimte voor Sint-Rochus', de slogan waarmee het stadsbestuur het circulatieplan na de zomer nog lanceerde.





In het kader van dat circulatieplan werd eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Sint-Rochusstraat en Melkerijstraat, net als in verschillende andere straten. Bedoeling was om fietsers en voetgangers meer ruimte in de wijk te geven. "We kunnen ons best voorstellen dat automobilisten nu vlotter door de wijk rijden", zeggen de bewoners. "Maar dat gaat wel ten koste van onze leefbaarheid. Hier wonen meerdere gezinnen met jonge kinderen. Er was wel wat verkeer, maar toch was het een rustige straat. Vandaag is de verkeersdrukte echter enorm toegenomen, en niet alleen tijdens de spitsuren."





Honderd bussen per dag

Uit tellingen van de politie blijkt dat er dagelijks vijfduizend voertuigen door de Albertstraat rijden. Daar zitten ook bussen van De Lijn en TEC bij. Eind vorig jaar waren dat er dagelijks honderd, terwijl er vroeger geen enkele door de straat reed. De bewoners klagen dan ook over lawaai, trillingen en fijnstof in de lucht. Ze trokken zelf al met enkele voorstellen naar het stadsbestuur, maar zonder resultaat. "Voor ons is het echt niet aangenaam om hier te wonen", klinkt het. "We hebben zelf al enkele voorstellen gedaan, maar er verandert niets. Vandaag krijgen we vooral de indruk dat de situatie alleen maar leefbaarder geworden is voor weggebruikers, en dat kan toch niet de bedoeling zijn?"





Fietsstraat

In het stadhuis is de problematiek bekend. "We hebben de voorstellen van de bewoners onderzocht", zegt mobiliteitsambtenaar Koen Meiresonne. "Maar de voordelen wogen niet op tegen de nadelen. Ik heb begrip voor het feit dat de bewoners van de Albertstraat het extra verkeer niet leuk vinden, maar we zullen nog extra maatregelen treffen om de straat aangenamer te maken. De Albertstraat zal ingericht worden als fietsstraat, en dat op vraag van de bewoners. De voetpaden worden breder en de rijweg krijgt een opvallende kleur, zodat iedereen meteen weet dat het een officiële fietsstraat is. De rijweg zelf wordt smaller om de snelheid van het verkeer omlaag te krijgen. Intussen werd de reisroute van buslijn 155 ook aangepast, waardoor die niet langer door de Albertstraat rijdt. Dat zijn toch al twee bussen per uur minder. Die aanpassing kan ook voor lijn 163, al moet dat nog officieel besproken worden met De Lijn. Ik heb wel begrepen dat de chauffeurs van de openbare vervoersmaatschappij de nieuwe route aangenamer vinden. En aan het eenrichtingsverkeer in de Sint-Rochusstraat willen we niet raken omdat dit net het uitgangspunt was van het hele circulatieplan."