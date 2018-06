Wielertoerist gewond 19 juni 2018

Op het kruispunt van de Rodestraat en de Nieuwe Dijkstraat in Diest is het zondagochtend omstreeks 8.15 uur tot een botsing tussen een groep wielertoeristen en een auto gekomen. De wagen werd bestuurd door een 27-jarige man uit Halen. Eén van de wielertoeristen, een 40-jarige man uit Lummen, raakte gewond en werd overgebracht naar het algemeen ziekenhuis in Diest. (KBG)