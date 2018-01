Varkensbedrijf dumpt kadavers langs weg 22 januari 2018

Varkensbedrijf Top uit Halen komt weer in opspraak nadat Natuurpunt enkele choquerende foto's in de bus kreeg. Het waren wandelaars die aan de ingang van het bedrijventerrein een container opmerkten, met enkele kadavers in van varkens. "Het gaat om tonnen die open en bloot langs het fietspad staan, en waar de kadavers zo uitsteken", klinkt het bij Natuurpunt Geetbets. "Het is niet de eerste keer dat dit Nederlandse bedrijf klachten krijgt. De milieu-inspectie kwam reeds ter plaatse na beelden en klachten van omwonenden over mestlozingen rechtstreeks in het oppervlaktewater. En ook de opslag van mest, het verplicht controleren van het grondwater wordt achterwege gelaten omdat de peilbuizen niet te vinden zijn." Natuurpunt hoopt dat er nu eindelijk werk wordt gemaakt van het bestraffen van de praktijken bij Top.





De gemeente Halen en het Limburgs provinciebestuur weigerden eerder al een vergunning af te leveren die uitbreiding van het bedrijf toeliet, tot vreugde van de omwonenden. "Hoeveel opeenstapelingen van walgelijke praktijken zijn er hier nog nodig? Wij rekenen dan ook op de minister en de milieu-inspectie om deze moedige en verantwoorde beslissing te nemen." (MMM)