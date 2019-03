Twee fietsers gewond Toon Royackers

21 maart 2019

Aan de Dorpsstraat in Halen botsten donderdagnamiddag omstreeks 14.15 uur een fietser en een auto. Gregory B. (33) uit Herselt liep bij de klap verwondingen op. Ook woensdagavond was al een fietser gegrepen door een auto aan de Markt in Halen. Daarbij raakte Antoine K. (79) gewond.