Twee auto's gaan in vlammen op 06 juni 2018

02u57 0 Halen Aan het commissariaat van Beringen is maandagnacht brand uitgebroken. Een bestelwagen had er vuur gevat. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. Ook in Halen vatte een auto even later vuur.

Het waren politieagenten die op de bewakingsbeelden hadden gezien dat er brand uitbrak ter hoogte van de wielen. Een van de inspecteurs rende naar buiten en kon met een blusapparaat het vuur doven. Al snel bleek dat het vuur was aangestoken, aangezien er brandversnellers onder het voertuig werden ontdekt. Het parket kwam ter plaatse en voerde onderzoek. Even werd gedacht dat de brandstichter het gemunt had op de politie. In de loop van de voormiddag werd een 42-jarige man uit Koersel opgepakt die gelinkt kon worden aan de feiten. Uit zijn verhoor bleek dat hij de feiten pleegde, maar niet het doel had om het commissariaat te treffen. Wat zijn motief dan wél was, bleek gisteren nog niet duidelijk.





Geen brandstichting

Enkele uren later gebeurde hetzelfde in het centrum van Halen rond negen uur. Daar vatte een auto vuur. De brandweer snelde ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat het voertuig volledig uitbrandde. In dit geval is er geen sprake van brandstichting. Het voertuig moest getakeld worden. Niemand raakte gewond.





(MMM)