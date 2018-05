Tot 5 jaar cel voor Albanees dievenkwartet 26 mei 2018

Een Albanese dievenbende krijgt celstraffen tussen veertig maanden en vijf jaar voor het plegen van een aantal diefstallen in ons land. Dat gebeurde voornamelijk in het voorjaar van 2017. Vooral de regio rond Tielt-Winge, Lummen en Halen werd geviseerd. "Ik vraag me af uit wat het leven van de heren bestaat. Ze lijken alleen maar bezig met inbraken en het storen van mensen in hun privacy. Zij horen thuis in de gevangenis", klonk het tijdens de behandeling bij de procureur. Bij de verdediging spreekt men over 28 diefstallen en 29 pogingen en probeerde men de feiten te relativeren en de celstraf terug te schroeven. Dat is niet bepaald gelukt: twee dieven moeten veertig maanden brommen, twee oudere kompanen van 43 en 45 jaar doen daar nog twintig maanden bij. (BVDH)