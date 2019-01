Stad Halen heeft nieuwe website Toon Royackers

16 januari 2019

13u10 0 Halen De stad Halen heeft sinds deze week haar nieuwe website online gezet. Die site moet niet alleen frisser ogen, ze bundelt ook alle info over de gemeente rond drie centrale hoofdthema’s.

“Het stadsbestuur wil meer inzetten op transparantie,” zo klinkt het. “Want je kan vanaf nu online de verschillende besluiten raadplegen.” Onder de knop ‘bestuur’ kan je vanaf dit najaar bijvoorbeeld nalezen welke beslissingen het college van burgemeester en schepenen allemaal neemt. Inwoners kunnen nu ook online een probleem melden, of verschillende zalen in de gemeente huren met enkele muisklikken. Bij het ontwerp is trouwens rekening gehouden met bezoekers die een visuele handicap hebben. Je vindt de website via www.halen.be