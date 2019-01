Roemeense inbrekersbende pleegde 127 inbraken BVDH

11 januari 2019

17u09 0 Halen Een zevenkoppige Roemeense inbrekersbende moest zich vrijdagmorgen verantwoorden voor 127 inbraken. De beklaagden riskeren gevangenisstraffen van achttien maanden tot vijf jaar.

De zeven sloegen vooral toe bij bedrijven in Limburg en Vlaams-Brabant. De samenstelling van de bende wisselde vaak, waardoor niet iedereen dezelfde straf riskeert. Ze waren vooral actief in het midden van 2017. Dankzij camerabeelden, waarop onder andere een man in jas met Italiaans embleem te zien was, kwam de politie hen op het spoor. Telefoononderzoek wees dan weer uit dat er vaak Roemeense telefoonnummers in de buurt van de getroffen bedrijven te vinden waren. Toen ANPR-camera’s vervolgens wagens aan de nummers konden koppelen, was duidelijk bij wie de politie moest zijn.

Uiteindelijk werden de mannen gearresteerd op 27 juni 2018 toen de wagen in Halen op de E314 werd gesignaleerd. Ze werden vervolgens aangetroffen aan het tankstation in Rotselaar en na een korte achtervolging werden ze ingerekend. Vonnis op 8 februari.