Politie doorzoekt 25 gedumpte vuilzakken 08 februari 2018

De politie heeft afgelopen weekend 25 gedumpte huisvuilzakken opgehaald in Halen. Die hadden onbekenden daar achtergelaten in de Rotemstraat. De vuilniszakken werden maandag allemaal opengemaakt, om aanwijzingen te vinden naar de sluikstorters. Inspecteurs gingen tussen het afval op zoek naar namen of adresgegevens. Bij dat onderzoek werden eergisteren bruikbare gegevens gevonden, die naar de sluikstorters kunnen leiden. Die zullen binnenkort niet alleen een GAS-boete van 300 euro mogen verwachten. Ze moeten ook opdraaien voor de opruimactie en het onderzoek. (RTZ)