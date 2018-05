Opnieuw verzet tegen uitbreiding varkensbedrijf Halen 25 mei 2018

De Nederlandse projectontwikkelaar Ad Kemps heeft samen met het adviesbureau DLV een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor uitbreiding, wijziging en hernieuwing van de bestaande varkenshouderij in de struikstraat 1 in Halen, op de grens met Kortenaken en Geetbets. Natuurpunt Geetbets roept op tot verzet tegen de plannen. In mei vorig jaar besliste de deputatie om geen milieuvergunning toe te kennen aan de uitbreiding van de varkenshouderij. Vanuit Kortenaken, Geetbets en Halen kwam er veel protest tegen de plannen. "Helaas trekken deze megalomane investeerders zich niets aan van deze negatieve reacties en wagen zij nu in 2018 opnieuw hun kans", klinkt het bij de actiegroep 'Leefbaar Halen'.





"Dergelijk grote fabrieken voor dieren zijn onverantwoord en hebben een enorme impact op onze omgeving die ver boven het aanvaardbare ligt voor mens en milieu", meent Ronald Jacobs van Natuurpunt Geetbets. "Het aandeel ammoniak, fijn stof, geluidshinder is enorm en zal heel Halen en Kortenaken belasten, net als het groot aantal transporten, waarvoor onze wegen niet zijn aangepast. We moeten daarom opnieuw tonen dat onze inwoners dit niet zullen laten gebeuren. Dat kan enkel als we onze stem laten horen en dus roepen we op om voor 10 juni bezwaar in te dienen op www.neen-tegen-mega-varkensfabriek-in-halen.be." (VDT)