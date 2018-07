Motard rijdt tegen woning 24 juli 2018

In de Meidoornstraat in Diest is een motorrijder zondagavond omstreeks 21 uur tegen de gevel van een woning gereden. De 25-jarige man uit Halen raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het algemeen ziekenhuis in Diest voor verzorging. (KBG)