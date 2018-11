iPhone 7 aangekocht met vals geld BVDH

13 november 2018

In november 2016 kocht een vrouw uit Wilderen een iPhone 7 aan voor haar zoon. Omdat de jongen een iPhone 7 Plus wilde, verkocht hij deze smartphone voor 850 euro aan een Halenaar (23). Die gebruikte echter vals geld voor deze aankoop. Het ging om biljetten van 50 euro die waren vervalst. Vervolgens kocht een 21-jarige man uit Tremelo de iPhone over, ook al wist hij dat die was betaald met vals geld. De 21-jarige man uit Tremelo krijgt een celstraf van vier maanden. De valsmunter uit Halen (23) krijgt een werkstraf van 100 uur. In het dossier werden uiteindelijk achttien valse biljetten van 50 euro in beslag genomen. De burgerlijke partij krijgt de 850 euro als schadevergoeding terug.