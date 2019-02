Hevige brand vernielt keuken in Loksbergen Toon Royackers

20 februari 2019

13u34 0 Halen Aan de Panhovenstraat in Loksberken bij Halen heeft een hevige brand woensdagochtend de keuken van een rijwoning vernield. Het waren de bewoners zelf die kort na elf uur een hevige rookontwikkeling in hun keuken zagen.

Zij sloegen meteen alarm bij de hulpdiensten. “Bij onze aankomst ging het al om een hevige en uitslaande brand aan de achterzijde,” legt postoverste Koen Bosmans van Brandweerpost Diest uit. “Ook onze collega’s vanuit Herk-de-Stad snelden trouwens mee ter hulp. Samen hebben we de brand in de keuken na enkele minuten al onder controle gekregen. Daardoor is het vuur beperkt gebleven tot de keuken zelf. In de rest van het huis is er wat rookschade. Gelukkig was er niemand meer aanwezig in het huis, en is er ook niemand gewond geraakt. De precieze oorzaak kennen we voorlopig niet, maar we zoeken wel in de richting van een technisch defect. Tijdens de bluswerken werd de Panovenstraat even afgesloten voor het verkeer. Samen met de politie en de gemeente werden de getroffen bewoners woensdagmiddag opgevangen.