Drie Limburgse gemeenten sluiten zich aan bij 'Statiegeldalliantie' 02u31 0

Enkele Vlaamse gemeenten hebben zich aangesloten bij de zogenaamde 'Statiegeldalliantie', die de regering ertoe wil aanzetten statiegeld in te voeren op alle petflessen en blikjes. Daarbij ook Halen, Hamont-Achel en Hasselt. De Statiegeldalliantie is een samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen, die ervoor pleit om statiegeld in te voeren. "Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes opnieuw in te leveren. Daardoor is er minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten voor lokale overheden en betere recycling van waardevolle materialen", zegt de alliantie, die wil aantonen dat er een breed draagvlak voor de maatregel bestaat. (BVDH)