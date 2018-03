Drank en juwelen gestolen 26 maart 2018

In een woning in de Ertsenrijkstraat in Halen hebben dieven vrijdagavond toegeslagen. Dat gebeurde rond 21 uur. De daders gooiden een raam in en doorzochten het huis. Ze gingen aan de haal met juwelen en wat drank. (MMM)