Domme man wil SLim-controle vermijden en crasht 21 maart 2018

Een 26-jarige man uit Tielt-Winge kreeg zaterdag om 6 uur 's morgens een domme ingeving. Hij wilde een SLIM-controle van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad ontwijken en sloeg op de vlucht. Ter hoogte van de Sportlaan in Halen verloor hij de controle over zijn stuur. Hij raakte lichtgewond bij de daaropvolgende klap. Dergelijke domme ideeën horen natuurlijk niet bij een SLim-controle. SLim staat voor "Safe-Limburg" en is een provinciaal gecoördineerde verkeersactie om weekendongevallen te voorkomen. (BVDH)