Dieven slaan op de vlucht 05 maart 2018

Langs de Dorpsstraat in Halen hebben dieven geprobeerd om zaterdagavond om 20.40 uur in te breken in en woning. Wat de daders niet verwacht hadden, was dat de bewoners aanwezig waren. Ze sloegen zonder buit op de vlucht.





(RTZ)