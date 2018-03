Dieven op ronde 05 maart 2018

Langs de Decosterstraat in Halen zijn dieven zaterdagavond binnengedrongen in een woning. De daders gingen aan de haal met flessen alcoholische drank. Even verderop stelde de politie nog een tweede inbraak vast in een woning. Daar was de precieze omvang van de buit echter nog niet bekend. Bij een derde bewoner in dezelfde straat verdwenen zaterdagavond geld en juwelen.





(RTZ)