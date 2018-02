Dader van groot sluikstort gevat 08 februari 2018

De politie heeft de persoon gevonden die afgelopen weekend een groot sluikstort achterliet aan de Rotemstraat in Halen. De lokale politie van de zone Hasselt Regio Hoofdstad, doorzocht de hele berg troep op zoek naar aanwijzingen. Tussen het afval vonden agenten uiteindelijk de gegevens over de dader. Die bleek net over de provinciegrens in Kortenaken te wonen. De dader krijgt niet alleen een boete, hij zal ook de opruimkosten en de kosten van het onderzoek mogen ophoesten. (RTZ)